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Äripäev

3 ноября 2023 в 10:20









Передовица Äripäev: мы заслуживаем современную столицу, свободную от политических воздушных замков

Фото: Анти Веермаа

Будет ли снесен Горхолл – важный, но далеко не единственный острый вопрос в долгой истории одного из самых престижных районов столицы, указывает Äripäev в редакционной статье.

Чтобы оставаться конкурентоспособным среди других городов Балтийского региона, Таллинну необходимо современное урбанистическое пространство, где новое органично переплетается с историческим, где есть место зелени и свежему воздуху. Город должен приглашать к проживанию и привлекать иностранные инвестиции.

Один из наиболее живописных районов – район Горхолла, изначально построенный в русле советской пропаганды и названный в честь Ленина – давно ждет своего застройщика. Но попытки изменить территорию осложняются дополнительными смыслами – кто-то воспринимает их как расплату по кармическим долгам. Это может казаться способом набрать политические очки или заработать легкие деньги, в зависимости от того, под влиянием политической или экономической силы идет дискуссия.

Найти баланс между амбициями и реальностью оказалось сложной задачей, особенно в условиях информационного шума, заглушающего здравый смысл. В 2009 году этим районом руководил мэр Эдгар Сависаар, через которого в страну должен был приехать «прима-бой» с кошельком, миллиардер Роланд Лаудер из Америки. Десять лет спустя Михаил Кылварт надеялся на взаимовыгодное соглашение с Tallink и Infortar, которые искали порты. Это было действительно многообещающие, но неожиданный форс-мажор в виде пандемии все изменил, и сделка ушла на дно. Хотя сотрудничество с частным инвестором, стремящимся к прибыли, могло бы быть разумным решением, как AP писал еще тогда

По мнению Äripäev, надо перестать строить воздушные замки и вспомнить об общественном интересе. Состояние здания Горхолла ухудшается и становится даже опасным – поскольку сооружение является частью морских ворот Эстонии, оно уже более 30 лет является маяком, указывая на свободную страну.

Нужен частный капитал

Город согласился восстановить этот район, выделив на это 330 миллионов евро. Но в точке Горхолла пересекаются интересы города, государственных (Таллиннский порт) и частных компаний, то есть можно рассчитывать на их сотрудничество.

Можно предположить, что когда вопрос о «сносе» снова станет актуальным, общественные дебаты вокруг него вспыхнут с новой силой, и есть опасность, что они затянутся надолго. Тем временем, здание, построенное по указанию партии и правительства, по словам его архитектора Райне Карпа, в итоге оказалось некачественным и спешным.

Свободное общество не должно следовать принципам тоталитарного государства. Наш подход – это эффективность и баланс. Наша цель – создание общественного пространства на мировом уровне, и частный капитал, стремящийся к прибыли, все еще может сыграть в этом важную роль. Примеры Ротерманна или Ноблесснера демонстрируют, как можно совмещать старое и новое, общественное и коммерческое пространство.

Некоторые конструкции, возможно, придется снести, но архитекторы могут сохранить и подчеркнуть исторические элементы, бережно отнестись к духу и чертам культурного наследия.

Роль общественности тут должна заключаться не в эмоциональной битве за то, сносить или нет, но, прежде всего, в обеспечении того, чтобы застройка, когда она наконец начнется, не превратилась в еще одно гнездо коррупции из-за отсутствия прозрачности. Как вы знаете, у нас в столице это очень любят.