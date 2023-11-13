Mнения

Артем Пяхкель

13 ноября 2023 в 9:48









В Эстонии необходим оплачиваемый менструальный больничный

Артем Пяхкель. Фото: Личный архив

Предоставление больничных женщинам в период месячных повысит их производительность, считают авторы петиции, призывающей ввести в Эстонии оплачиваемый менструальный отпуск.

В нашем обществе существуют темы, о которых принято молчать, особенно в контексте здоровья. Эти темы вызывают стеснение при обсуждении, но именно поэтому важно поднимать их, осознавая проблемы, с которыми сталкивается значительная часть населения. Одной из таких проблем является дисменорея, с которой сталкиваются женщины во время менструации.

От неприятных ощущений до потери сознания – эти симптомы влияют на жизнь каждой женщины. Если легкое недомогание можно перенести в рабочей обстановке, то тяжелые случаи дисменореи могут привести к потере трудоспособности. Поэтому предложение о предоставлении оплачиваемого больничного в случае дисменореи выглядит вполне обоснованным.

Действующий закон о медицинском страховании, возможно, нуждается в изменениях, чтобы учесть и регулировать проблемы, связанные с дисменореей, учитывая, что это касается половины нашего общества. Петиция, подготовленная после выслушивания множества мнений и переживаний женщин, предлагает внести изменения в закон о медицинском страховании, позволив женщинам брать оплачиваемый больничный с первого дня, если они могут подтвердить дисменорею.

Важно осознавать, что месячные – это не просто неудобство, а естественный процесс, требующий поддержки. На мировом уровне Испания внесла поправки в закон в 2022 году, введя «менструальный отпуск». Однако в других странах практика этого нововведения не так широка, и цифры использования его остаются невысокими.

Внесение подобных изменений в закон важно, учитывая, что с дисменореей сталкивается не менее 50% женщин. Выгода для работодателей тоже явная: предоставление больничных женщинам в период месячных повысит их производительность, если они вернутся на работу с новыми силами и энергией. Это также способствует улучшению общего самочувствия и комфорта на рабочем месте, что содействует физическому и психологическому благополучию.

Таким образом, предложение о «менструальном отпуске» – это не только вопрос справедливости и равноправия, но и проявление заботы о здоровье женщин. Поддержка этой инициативы может внести изменения в систему, признав серьезность дисменореи и поддержав женщин с точки зрения их здоровья и трудовых отношений. Призыв к дискуссии и подписанию петиции станет важным шагом к обсуждению и, возможно, изменениям в законе.