Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,7%5 958,38
  • DOW 300,78%42 654,74
  • Nasdaq 0,52%19 211,1
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • OMX Baltic0,73%307,03
  • OMX Riga0,2%870,38
  • OMX Tallinn1,38%2 035,86
  • OMX Vilnius0,12%1 213,57
  • S&P 5000,7%5 958,38
  • DOW 300,78%42 654,74
  • Nasdaq 0,52%19 211,1
  • FTSE 1000,59%8 684,56
  • Nikkei 2250,00%37 753,72
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%90,5
  • 18.05.25, 15:04

Руководитель по устойчивому развитию: многообразие мнений – это ресурс, а не угроза

Вместо того чтобы бояться различий между сотрудниками или пытаться их уравнять, успешные организации научились использовать эти различия стратегически, пишет руководитель по устойчивому развитию Elisa Айги Кукк.
В коллективе со здоровым внутренним климатом люди решаются быть теми, кто они есть.
  • В коллективе со здоровым внутренним климатом люди решаются быть теми, кто они есть.
  • Foto: PantherMedia/Scanpix
Сила и устойчивость организации заключаются не только в стратегии и результатах, но и в том, как мыслят люди и осмеливаются ли они выражать свои мысли. Если многообразие мнений воспринимается не как угроза, а как ценность, принимаются более взвешенные решения, повышается креативность и улучшается психологическая атмосфера на рабочем месте. В рабочей среде должно быть место не только для разных культур и национальностей, но и для различных взглядов и идей.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 16.05.25, 16:00
Назван лучший руководитель в Эстонии
На Пярнуской конференции по управлению был объявлен лучший руководитель Эстонии – им стал председатель правления Hansa Grupp Неэме Таммис.
Mнения
  • 13.05.25, 12:19
Ректор Mainor: рынок труда остро нуждается в навыках, а не в дипломах
Пора спросить себя: действительно ли мы в Эстонии обучаем тому, чему следует – на нужном уровне и правильным способом? В противном случае мы и дальше будем воспроизводить парадокс, при котором страна одновременно сталкивается и с безработицей, и с дефицитом рабочей силы, пишет ректор Эстонского университета предпринимательства Mainor Андрус Педай.
Новости
  • 07.05.25, 12:29
Каждый второй работник недоволен своей зарплатой, многие хотят сменить работу
По данным недавнего опроса, лишь около четверти работников удовлетворены своей зарплатой; большинство считают, что их труд и усилия заслуживают большего, а три четверти рассматривают возможность поменять работу в ближайшие полгода, пишет портал personaliuudised.ee. Это ставит работодателей в положение, когда мотивация и лояльность как никогда зависят от прозрачности переговоров о заработной плате.
Новости
  • 26.04.25, 17:18
Работодатель: иностранные работники повышают зарплаты всех жителей Эстонии
«Сегодня мы находимся на этапе, когда качественная иммиграция могла бы повысить зарплаты эстонцев», — подчёркивает руководитель компании по техническому обслуживанию самолётов Magnetic MRO Ристо Мяэотс. Компания, предоставляющая услуги с высокой добавленной стоимостью, хотела бы активно расти и могла бы предоставить работу нескольким десяткам человек, но работников нет.
  • KM
Content Marketing
  • 09.05.25, 12:21
Altero расширяется: Citadele и Mogo подключились к ведущей платформе по сравнению финансовых услуг
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.

Самые читаемые

1
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
2
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших
3
Новости
  • 15.05.25, 15:50
Отдыхающие в Эстонии миллионеры ищут возможности для инвестиций
4
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
5
Новости
  • 28.02.25, 06:00
«Как-то она из меня ухитрилась вытащить деньги»: осужденная экс-маклер Языкова вернулась на рынок
В текст оригинальной статьи внесены изменения 04.03.2025
6
Эпицентр
  • 14.05.25, 08:35
Крупный бизнесмен переводит одну из крупнейших фирм Эстонии в таинственный Лихтенштейн

Последние новости

Mнения
  • 18.05.25, 15:04
Руководитель по устойчивому развитию: многообразие мнений – это ресурс, а не угроза
Новости
  • 18.05.25, 14:42
Россия задержала вышедший из порта Силламяэ танкер Green Admire
Новости
  • 18.05.25, 13:38
Потрепанная находка из тетиного шкафа принесла пенсионеру тысячи евро
Новости
  • 18.05.25, 11:50
В Польше проходит первый тур выборов президента
Новости
  • 18.05.25, 11:12
В Кохтла-Ярве построят «умный» завод: 29 миллионов евро в дерево и технологии
Новости
  • 18.05.25, 10:08
Humana: расширение не входит в планы на ближайшие годы
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших

Сейчас в фокусе

Фото иллюстративное.
Новости
  • 17.05.25, 16:25
Эстонские предприниматели, пострадавшие в крушении вертолетов, направлялись на авиационные дни
Обновлено в 18.10. МИД: у нас нет информации о выживших
«Сегодня тяжелая экономическая ситуация, невероятно тяжелая политическая ситуация, а в театр приходят отдохнуть и получить эмоции. Кому-то нужны серьезные эмоции, а кому-то – отвлечься и слезть с антидепрессантов», – говорит директор Русского театра Анне-Ли Пяйв.
Интервью
  • 16.05.25, 16:46
Русский театр готовится сменить название и планирует увеличение доходов
Предприниматели Прийт Яагант и Олег Сынаялг погибли в субботу в результате крушения вертолетов.
Новости
  • 17.05.25, 21:17
Эстония потеряла сразу двух топ-бизнесменов
Ян Левченко.
Mнения
  • 17.05.25, 06:00
Кэш, трэш и вирусный имидж: какой смысл у конкурса Евровидения
Инвестор Андрес Луме докупил акции Enefit Green, чтобы получить выгоду от разницы между стоимостью акций и ценой возможного нового предложения.
Биржа
  • 16.05.25, 17:27
180 млн евро поступили на счета. Куда направят деньги бывшие акционеры Enefit Green?
Соучредитель и мажоритарный владелец Poke Bowl Микк Раявер.
Новости
  • 17.05.25, 11:53
Эстонский ресторан быстрого питания вышел на рынок Хельсинки и строит новые планы
Страну раздирают фундаментальные структурные проблемы. Зато есть одно простое и действенное решение!
Mнения
  • 16.05.25, 15:31
Делов-то: главное – вовремя умереть
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.25, 10:18
Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025