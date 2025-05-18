Руководитель по устойчивому развитию: многообразие мнений – это ресурс, а не угроза

Вместо того чтобы бояться различий между сотрудниками или пытаться их уравнять, успешные организации научились использовать эти различия стратегически, пишет руководитель по устойчивому развитию Elisa Айги Кукк.
- В коллективе со здоровым внутренним климатом люди решаются быть теми, кто они есть.
- Foto: PantherMedia/Scanpix
Сила и устойчивость организации заключаются не только в стратегии и результатах, но и в том, как мыслят люди и осмеливаются ли они выражать свои мысли. Если многообразие мнений воспринимается не как угроза, а как ценность, принимаются более взвешенные решения, повышается креативность и улучшается психологическая атмосфера на рабочем месте. В рабочей среде должно быть место не только для разных культур и национальностей, но и для различных взглядов и идей.
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