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  • 28.05.25, 10:27

Как я не смог вчера подписаться на облигации Everaus

Вчера закончилась подписка на облигации Everaus, однако несмотря на наличие денег, желание приобрести их себе в портфель и мое соответствие всем условиям предложения, я в итоге все-таки не смог этого сделать. Причина – время окончания подписки, которое в предложении одно, а у брокеров – свое.
Три основных брокера вчера закрыли возможность подписаться на облигации Everaus раньше, чем указано в предложении.
  • Три основных брокера вчера закрыли возможность подписаться на облигации Everaus раньше, чем указано в предложении.
  • Foto: Liis Treimann
Несомненно, такие вещи, как подписка на акции или облигации, – не дело последней минуты. Так что я вполне отдаю себе отчет, что в некоторой степени и сам виноват, что остался без желаемых бумаг.
И тем не менее, я действовал в рамках предложения, на которое ориентируется большинство инвесторов. Поэтому то, что я не смог подписаться, соблюдая все условия, стало неприятным сюрпризом.
Дело в том, что я решил обменять одни облигации на другие. Но чтобы это стало возможным, мне следовало продать имеющиеся. Мне удалось продать порцию облигаций примерно к 14:30, после чего я отправился подписываться на облигации Everaus. Но тут меня ждал сюрприз – если еще с утра эта возможность была, то в 15 часов уже нет, при том что в предложении четко указано, что подписаться можно до 15:30 часов.

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Я тут же написал в поддержку Swedbank, где и планировал подписаться на облигации Everaus. Буквально через пять минут пришел ответ, что «поскольку эмитентом является компания не в Эстонии, то подписка через Swedbank была возможна до 14:00, 27.05». Я не стал разбираться, почему вдруг Everaus – компания не из Эстонии, а отправился в банк LHV в надежде успеть хотя бы там оформить подписку.
Но и там меня ждало разочарование. Уже на официальный запрос глава отдела банковских операций LHV Мари-Ли Халлик ответила, что любой банк может прекратить прием заявок на подписку раньше времени из-за технических настроек. «Банки делают это для того, чтобы у них было достаточно времени для передачи на Nasdaq Tallinn последних заявок на подписку и проведения необходимых проверок. Именно поэтому в случае LHV срок подачи заявок на подписку отличается от указанного в условиях предложения», - пояснила она.
Уже скорее для проформы и из любопытства в 15:15 я проверил и SEB банк, но и там возможности подписаться на облигации Everaus уже не было. Писать в банк с вопросом «почему» я уже не стал, так как понимал, что свой аргумент и у SEB несомненно есть.
Разумеется, у каждого брокера могут быть свои причины и правила, однако инвестор, тем более розничный, не может, да и не должен разбираться во всех этих внутренних технических тонкостях. Условия предложения – это основной документ и ориентир для инвестора, и если реальность им не соответствует, то это как минимум разочаровывает.
И ненароком возникает вопрос, а насколько другая информация и цифры в предложении в итоге тоже могут отличаться от заявленных из-за каких-нибудь «технических настроек»...
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