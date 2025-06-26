Реформисты создают в столице никому не нужную коалицию

Коалиция в составе социал-демократов, партии «Отечество», «Ээсти 200» и реформистов скоро развалится.
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На первый взгляд, ссора в мэрии Таллинна, разгоревшаяся из-за нескольких миллионов евро, начинает достигать своей кульминации. Реформисты считают, что ее оправданные ожидания по отмене платы за место в детском саду были обмануты. Партнеры из рядов социал-демократов, партии «Ээсти 200» и «Отечества» считают это просто спектаклем и дымовой завесой перед обычным захватом власти.
В Таллинне разворачивается второй акт драмы: социал-демократов пытаются выкинуть из второй по счету коалиции за этот год. Терпящие бедствие обвиняют старших партнеров в беспринципности, те же стремятся слиться в экстазе с заклятыми противниками, которых еще недавно обвиняли в коррупции.
По мнению мэра Таллинна Евгения Осиновского, Партия реформ приняла решение развалить нынешнюю коалицию в Таллинне и вернуть к власти в столице Центристскую партию во главе с Михаилом Кылвартом, пишет rus.err.ee.
Коалиция на самом деле уже распалась, заявил политический журналист Урмас Яагант. «Коалиция больше не функционирует, потому что если кто-то публично требует большего, не обсудив это заранее или не достигнув кулуарного соглашения, это явно разрыв», – сказал Яагант.
В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем громкие новости последней недели: расследование о влиянии Маргуса Линнамяэ на эстонские медиа и политику, споры внутри партийной коалиции в Таллинне, новую войну на Ближнем Востоке и ее последствия.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.