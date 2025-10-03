Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,01%292,04
  • OMX Riga0,11%908,11
  • OMX Tallinn0,21%1 950,73
  • OMX Vilnius0,01%1 243,73
  • S&P 5000,27%6 733,37
  • DOW 300,75%46 867,6
  • Nasdaq 0,02%22 848,08
  • FTSE 1000,55%9 479,31
  • Nikkei 2251,85%45 769,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,67
  • 03.10.25, 16:27

Делов-то: кина не будет, «Балтика» пошла ко дну, а теневой флот все еще на плаву

Выборы все ближе, а рейтинги коалиции все ниже. Кина не будет, сказали избиратели партии «Ээсти 200», чей рейтинг составляет на данный момент около 1%, что не дает им никаких шансов пройти в местное собрание практически нигде, кроме разве что Виймси. Ой, а что случилось?
Журналисты ДВ совершенно не удивились тому, что рейтинг Eesti 200 составляет 1%.
  • Журналисты ДВ совершенно не удивились тому, что рейтинг Eesti 200 составляет 1%.
  • Foto: Алена Ценно
Почему очередная правая партия, которая обещала все делать по-новому, во многом была прожектерской и сумела громко войти во власть, слилась так же быстро, как ее предшественница?
Наследие, которое оставит нам «Ээсти 200», – это в том числе перевод профессионального образования на эстонский язык. И в регионе, где с ним есть проблемы, работодатели вынуждены обучать работников самостоятельно, на русском, т.к. не все тянут обучение на государственном. Представители сферы образования это критикуют. Есть ли какой-то адекватный выход из этой ситуации?
Тем временем отдельно взятые эстонские бизнесмены выпускают продукцию, которая каким-то образом оказывается в России. Но важно ли это вообще на фоне того, что импорт российской нефти в Европу благополучно продолжается? Об этом мы спросили экономического эксперта Райво Варе.

Статья продолжается после рекламы

Государство выделило трем эстонским компаниям десятки миллионов. Речь идет в том числе о компании BHG-Estonia, которая собирается производить зеленый водород в Силламяэ, инновационном заводе Derivaat NH3 по производству зеленого водорода и аммиака в Палдиски и Кехраской целлюлозной фабрике, которая будет производить крафтовую бумагу.
Государство поддерживает промышленность, вкладываясь деньгами, в том числе в Ида-Вирумаа. Население оценит или опять скажет, что для русских регионов ничего не делается, а вот раньше были заводы всесоюзного значения?
А вот в производство одежды государство не вкладывается, оно просто вымирает. На этой неделе стало известно о печальной кончине компании Baltika. Сеть магазинов одежды, основанная почти век назад, недавно прошла санацию и сменила владельца, но все равно объявила о банкротстве и сокращает всех сотрудников. Сообщается, что многолетние проблемы Baltika усугубили война в Украине и геополитическая напряженность в странах Балтии, усилившая осторожность потребителей и резко снизившая спрос. Было ли это ожидаемо? А как же здоровый протекционизм?
Тем временем дроны остановили работу очередного аэропорта. Речь идет о Мюнхене, втором по величине аэропорте Германии, решение затронуло тысячи пассажиров и десятки рейсов. А что, собственно, европейцы могут с этим поделать?
Об этом и о многом другом слушайте в нашем подкасте «Делов-то!».
