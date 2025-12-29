Иммунитет от кризиса: конца света не будет

За пять лет у жителей Эстонии уже должен был выработаться такой иммунитет к неожиданностям, что никакой следующий кризис не может нас поколебать, считает колумнист ДВ Дмитрий Куликов.
- Дмитрий Куликов.
Пандемия казалась концом света. Но ничего. Посидели дома, подкопили деньжат, научились дистанционным процессам. Наступил энергетический кризис, цены на электричество взлетели до небес – но часть расходов нам компенсировали. Началась война, Россия закрылась, равно как закрылись возможности для заработков на восточном рынке.
Инфляция побила рекорды и стала проблемой, потому что не только цены в магазине стали кусаться. Мы стали покупать по желтым и красным этикеткам, искать альтернативы. Даже те, кто раньше и не смотрел на ценник.
Все это привело к дестабилизации общества, недоверию к правительству, которое повысило налоги, увеличило нагрузку на предприятия и население, и в том числе ввело автоналог, оказавшийся неэффективным.
В общем, за пять лет у жителей Эстонии уже должен был выработаться такой иммунитет к неожиданностям, что никакой следующий кризис не может нас поколебать. Накопленная усталость от неприятных неожиданностей уже настолько ослабила восприятие происходящего, что на любые новости мы реагируем легким пожиманием плеч. Мол, и не такое видели.
Розовые облака
Что же год грядущий нам несет, если посмотреть с точки зрения макро- и микроэкономических показателей. Начнем с макроуровня. Прогнозы говорят о самом прекрасном годе за последние несколько лет. Тут нам и рост экономики в 3,6 процента, и ровная инфляция, которая с 5 нынешних процентов упадет ниже 3. И довольно низкая безработица, учитывая какие турбулентность и спад пережила эстонская экономика и эстонские предприниматели.
Тут и рост доходов трудящихся вследствие налоговых изменений. Безналоговый минимум со следующего года станет равным для всех - 700 евро. За счет этого рост зарплат удвоится по сравнению с годом текущим. Непонятно, правда, у кого зарплаты росли по 5% в прошлые годы. Говорят, что у получающих среднюю зарплату. Так вот зарплаты у них вырастут на 10%.
Это хорошо и для предпринимателей, которые смогут не повышать зарплаты за счет налоговых изменений и тем самым увеличить прибыльность. И это важный момент для предпринимателей, поскольку последние годы расходы на рабочую силу достигли исторических максимумов. Неплохие, согласитесь, новости.
Непонятно, то ли у нас все хорошо, то ли застройщики и девелоперы что-то знают и работают впрок.
Для тех, кто хочет приобрести квартиру или инвестировать в новые проекты, процентные ставки останутся на доступных высотах, привлекательны и понятны. Ведь совсем недавно глава ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что двухпроцентная инфляция - отличный показатель стабильности, поэтому менять процентные ставки не стоит. И не стала их снижать.
В целом внешняя конъюнктура тоже улучшается, как бы странно это ни звучало. Большие вливания в инфраструктурные и проекты ВПК тоже дадут толчок экономическому развитию.
Краны на фоне неба
Говорят, что о благосостоянии города можно судить по количеству кранов над крышами. С высоты моего 18-го этажа их видно хорошо – над Таллинном я насчитал более десяти больших башенных кранов. Непонятно, то ли у нас все хорошо, то ли застройщики и девелоперы что-то знают и работают впрок. То есть предполагают, что скоро будет хорошо.
Но доступность недвижимости для обычного потребителя по-прежнему остается низкой, и за последние несколько лет этот показатель только ухудшается. Это плохая новость, поскольку мотивация молодых специалистов осваивать навыки профессии, чтобы через несколько лет накопить на первый взнос и купить собственное жилье, снижается.
Экономия в десятки рабочих часов и тысячи евро в год
По данным статистики, все меньше покупают нового жилья и все больше «вторички», потому что в этом году недвижимость опять подорожала на 5% и еще дальше отодвинула мечты молодых о своей новой квартире. Да и вообще о квартире.
Это, в свою очередь, плохо сказывается на демографии: неуверенность в завтрашнем дне страшит молодежь, поэтому молодые решаются максимум на одного ребенка. А чтобы прирост был естественным, два человека должны производить на свет все же больше двух новых людей.
Старение населения и демографические проблемы можно компенсировать. Нехватку рабочей силы можно восполнить ввозом иностранных специалистов, и тут государство вроде как сделало послабление на следующие годы, но это все равно не решит проблему старения населения и ухода за ним.
Прокормить своих родителей, а также других пенсионеров, которые сегодня не всегда справляются с инфляцией и одиночеством, – задача, которую государство должно сегодня установить в качестве приоритетной.
И все мы сможем, если только не случится военного вторжения. Но и к военному кризису, я думаю, мы морально готовы: столько мы уже живем в состоянии потенциального вторжения.
Проблемы военного времени мы будем решать по мере их возникновения и будем ругать правительство, которое не смогло предусмотреть, просчитать и профинансировать все самое необходимое. Но необходимые траты, по крайней мере, в виде расходов на эти нужды в бюджете следующего года уже есть. Мы должны справиться.
