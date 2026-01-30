Делов-то: деньги украли, вопросы остались

В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем новые меры борьбы с финансовыми аферами, новую платформу в ПАСЕ и роль нацменьшинств, запрет на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси, а также молчание больших денег.
- С десятого раза дошло: правительство начинает борьбу с мошенниками.
- Foto: Алена Ценно
Министерство финансов готовит пакет мер для борьбы с мошенниками. Где вы были «десятки миллионов украденных евро назад», хочется спросить. Также открытым остается вопрос, не придумали ли мошенники уже что-то новое, пока мы ищем способы борьбы со старыми схемами. И кто вообще должен взять на себя ответственность за это безобразие.
В ПАСЕ начинает работу Платформа демократических сил РФ с участием российской оппозиции, в том числе представителей, живущих в Эстонии. В традициях российской оппозиции в студии ДВ тоже разгорелся жаркий спор, который, правда, закончился без потерь. Но ненадолго.
Тема запрета покупки недвижимости гражданам России и Беларуси без долгосрочного ВНЖ тоже нашла живой отклик у журналистов. Идет ли речь о разумных мерах безопасности или это уже чрезмерные ограничения – договориться так и не удалось.
Статья продолжается после рекламы
Надеемся, вы нашли себя в свежем ТОПе дивидендов. Если да, то скорее всего мы вам звонили, и скорее всего вы вежливо нам ничего не сказали. Пытаемся понять, почему мы не любим говорить о собственных доходах, но с интересом читаем о чужих.
Подробно об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Смягчение американских притязаний на Гренландию, фактический запрет КСО в Эстонии, будущий состав Рийгикогу и новые правила международного этикета – эти и другие темы и новости журналисты ДВ обсуждают в подкасте «Делов-то!».
На прошлой неделе Министерство внутренних дел Эстонии запретило въезд в страну гражданам России, участвовавшим в агрессии против Украины – всего 261 человеку.
Предприниматель Рауль Кирьянен резко раскритиковал политиков, из-за которых, по его мнению, предприниматели надолго утратили желание инвестировать.
Что ж ты Трамп-то сдал назад? Так понравилось кушать TACO по утрам?? Акции Sandisk +600%.
Однажды вечером я оказался в компании хороших знакомых, где, как обычно, зашла речь об автомобилях. В какой-то момент прозвучал вопрос: «Слушай, а по какой цене сегодня вообще можно приобрести дизельный Cayenne?» Это заставило меня задуматься. Несмотря на то, что Cayenne не предлагается с дизельным двигателем с 2018 года, дизель по-прежнему живет в сознании многих людей как естественный выбор в случае большого и мощного автомобиля.