Назад 30.01.26, 16:42 Делов-то: деньги украли, вопросы остались В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем новые меры борьбы с финансовыми аферами, новую платформу в ПАСЕ и роль нацменьшинств, запрет на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси, а также молчание больших денег.

С десятого раза дошло: правительство начинает борьбу с мошенниками.

Foto: Алена Ценно

Министерство финансов готовит пакет мер для борьбы с мошенниками. Где вы были «десятки миллионов украденных евро назад», хочется спросить. Также открытым остается вопрос, не придумали ли мошенники уже что-то новое, пока мы ищем способы борьбы со старыми схемами. И кто вообще должен взять на себя ответственность за это безобразие.

В ПАСЕ начинает работу Платформа демократических сил РФ с участием российской оппозиции, в том числе представителей, живущих в Эстонии. В традициях российской оппозиции в студии ДВ тоже разгорелся жаркий спор, который, правда, закончился без потерь. Но ненадолго.

Тема запрета покупки недвижимости гражданам России и Беларуси без долгосрочного ВНЖ тоже нашла живой отклик у журналистов. Идет ли речь о разумных мерах безопасности или это уже чрезмерные ограничения – договориться так и не удалось.

Надеемся, вы нашли себя в свежем ТОПе дивидендов. Если да, то скорее всего мы вам звонили, и скорее всего вы вежливо нам ничего не сказали. Пытаемся понять, почему мы не любим говорить о собственных доходах, но с интересом читаем о чужих.

Подробно об этом и о многом другом в подкасте «Делов-то!» рассуждали Олеся Лагашина, Ярослав Тавгень и Дмитрий Фефилов.