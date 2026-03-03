Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,43%6 846,13
  • DOW 300,29%48 643,59
  • Nasdaq 0,86%22 711,18
  • FTSE 1000,76%10 564,18
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,64
  • OMX Baltic0,47%313,57
  • OMX Riga0,06%898,92
  • OMX Tallinn0,41%2 088,02
  • OMX Vilnius0,65%1 369,71
  • S&P 5000,43%6 846,13
  • DOW 300,29%48 643,59
  • Nasdaq 0,86%22 711,18
  • FTSE 1000,76%10 564,18
  • Nikkei 225−3,61%54 245,54
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,64
  • 04.03.26, 16:44

Адам Эрки Энок: война с Ираном показывает, что ископаемое топливо делает нас уязвимыми

Мы должны признать факт, что зависимость от ископаемого топлива делает нас уязвимыми, пишет руководитель по развитию бизнеса в области энерготорговли компании Sunly Адам Эрки Энок в работе, направленной на конкурс мнений «Edukas Eesti» («Успешная Эстония»).
Строительство ветровых и солнечных парков в Эстонии – единственный способ быстро снизить цену на электроэнергию и укрепить энергетическую безопасность, говорит Адам Эрки Энок.
  • Строительство ветровых и солнечных парков в Эстонии – единственный способ быстро снизить цену на электроэнергию и укрепить энергетическую безопасность, говорит Адам Эрки Энок.
  • Foto: Частный архив
Понедельник, 2 марта, начался с шока: цена природного газа подскочила почти на 50% по сравнению с пятницей, поскольку в выходные началась война в Иране, а ключевая артерия транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) – Ормузский пролив – была закрыта.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
За два года на бирже Infortar увеличила капитал инвесторов почти в два раза. Глава Infortar Мартти Талгре заверяет, что амбиции у них по-прежнему большие, и даже несмотря на то, что в Эстонии все чаще предпочитают искать причины, почему ничего не стоит делать, Infortar это не угрожает.
Новости
  • 03.11.25, 06:00
На Балтийской электростанции появится новаторское зеленое производство
Один водородный электрогенератор передали в Украину
Специалисты зарегистрированной в Мадриде компании Coolergy SL перестраивают в депо города Тапа старый тепловоз в водородный локомотив. Одновременно компания готовится построить в Нарве, на территории Балтийской электростанции, небольшой завод по производству водорода.
  • KM
Content Marketing
  • 28.09.23, 10:51
Enefit Green: ветропарки приносят пользу всему обществу
1% выручки от производства электроэнергии поступает местным самоуправлениям, расположенным вблизи наземных ветряных электростанций. До половины этих средств распределяют между местными жителями. Так, при средней цене в 100 евро/МВт·ч на электроэнергию ветропарка Сопи-Тоотси, созданного Enefit Green, община Тоотси в Пярнумаа будет получать около 650 000 евро поддержки в год. При этом люди, живущие на расстоянии до 2 км, будут получать до шестикратного размера минимальной заработной платы в Эстонии (в настоящее время около 4350 евро), сказал Лаури Ульм, руководитель по ветроэнергетике Enefit Green.
  • KM
Content Marketing
  • 26.09.23, 11:50
Энергия ветра сокращает наш углеродный след
Эстония поставила перед собой цель к 2050 году достичь климатической нейтральности, то есть уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Одним из способов сокращения выбросов парниковых газов является развитие ветроэнергетики.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
2
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
3
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
4
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
5
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
6
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?

Последние новости

Биржа
  • 04.03.26, 17:05
Глава Goldman Sachs: рынкам потребуется несколько недель, чтобы полностью осознать влияние войны с Ираном
Mнения
  • 04.03.26, 16:44
Адам Эрки Энок: война с Ираном показывает, что ископаемое топливо делает нас уязвимыми
Новости
  • 04.03.26, 16:38
Иран выпустил ракету в сторону Турции, ее сбили системы ПВО НАТО
Новости
  • 04.03.26, 16:25
Война в Персидском заливе может привести к росту платежей по жилищным кредитам
Биржа
  • 04.03.26, 16:09
Вкус биржи: не брат ты мне, Уорнер. Решение на миллиарды было идиотским?
Новости
  • 04.03.26, 15:41
Надежды на восстановление торговли тают. «Ключевое слово сейчас – ценовая чувствительность»
Подсказка
  • 04.03.26, 14:43
Бухгалтеру на заметку: как быстро уменьшить ущерб после атаки мошенников
Новости
  • 04.03.26, 14:28
Владелец люксового отеля сокращает более половины сотрудников

Сейчас в фокусе

Запасы Инчукалнского газохранилища упала ниже отметки в 20%.
Новости
  • 03.03.26, 12:13
Газовый резерв Эстонии рекордно истощен, цены растут
Несколько лет назад Инфобанк Äripäev подсчитал, что Лаури Хансберг помог исчезнуть с рынка 1,2 миллиона евро. «На самом деле должно быть больше», – тогда оценил эти подсчеты сам Хансберг.
Новости
  • 03.03.26, 08:35
Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело
Банан, приклеенный скотчем к стене, намекает на провокационную работу художника Маурицио Каттелана «Комедиант» (2019): художник приклеил серебристым скотчем банан к белой стене. Работу продали за шесть миллионов долларов. Журналисты Äripäev тоже вдохновились бананом на стене. На фото – предприниматель Нейнар Сели, который для этого материала рассказал о том, как впервые попробовал бананы.
Эпицентр
  • 03.03.26, 06:00
Воротилы бизнеса вспоминают свой первый банан. Для Гросса он как первая любовь, Сели поделил фрукт с братом
Просто нужен новый подход, новое дыхание, сказал Райн Лыхмус Äripäev.
Интервью
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус – об амбициях LHV: нужно определить приоритет – работа или личная жизнь
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Руководитель Apollo Group Тоомас Тийвель.
Биржа
  • 03.03.26, 10:28
Apollo Group начинает подписку на облигации
Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Эрки Килу меняет рабочее место в Лондоне на Таллинн.
Биржа
  • 03.03.26, 09:47
Новым председателем правления LHV Pank станет Эрки Килу
LHV планирует выплатить рекордные дивиденды
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026