Энергия ветра сокращает наш углеродный след

Эстония поставила перед собой цель к 2050 году достичь климатической нейтральности, то есть уменьшить свое воздействие на окружающую среду. Одним из способов сокращения выбросов парниковых газов является развитие ветроэнергетики.

Фундамент – важнейшая часть ветрогенератора. Elme Metall, дочерняя компания BLRT Grupp, уже около 15 лет сотрудничает с девелоперами ветропарков, поставляя им необходимую для строительства фундаментов арматуру. Фото: BLRT Grupp

В беседе с представителями Elme Metall и Marketex Offshore Constructions, дочерних компаний международного промышленного концерна BLRT Grupp, мы выяснили, что могут предложить этому сектору работающие в Эстонии компании.

Вклад Elme Metall – то, на чем стоит ветропарк

Elme Metall имеет центры обработки металлопроката, сервиса и логистики в пяти странах, и они предлагают широкий спектр услуг и продукции клиентам Балтии и Скандинавии. С 2009 года компания активно сотрудничает с разработчиками ветропарков, поставляя им необходимые арматурные изделия для строительства фундаментов ветрогенераторов. По словам члена правления Elme Metall Альгерда Андрушкевичуса, на сегодня сервис-центр компании в Вильнюсе произвел более 33 000 тонн деталей для сотен фундаментов ветряных турбин в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Швеции.

33 000 тонн деталей изготовила Elme Metall для сотен фундаментов ветряных турбин в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Швеции.

В последние годы компания столкнулась с различными нештатными ситуациями, такими как резкое подорожание металлопроката, изменения в цепях поставок и усиление конкуренции, что побудило ее реструктурировать бизнес. При этом Elme Metall не заморозила свои инвестиционные планы, а продолжает вкладывать в людей, оборудование, производственные и складские площади.

«Поскольку объем работ в ветроэнергетике быстро растет, мы решили до конца 2023 года открыть сервисный центр в Маарду, чтобы усилить конкурентные преимущества предприятия на рынках Эстонии и Скандинавии», – пояснил Альгерд Андрушкевичус.

Marketex Offshore Constructions – серьезный участник рынка строительства морских ветропарков

Marketex Offshore Constructions, дочерняя компания BLRT Grupp, производит сложные металлоконструкции для морской нефтегазовой промышленности, инфраструктурных и промышленных проектов, а также для сектора возобновляемой энергии. Компания тесно сотрудничает со своими клиентами в этих сферах деятельности уже более 12 лет. За эти годы был реализован ряд проектов по запросу норвежских и голландских компаний.

«В нашем портфеле есть очень интересные работы, например фундаменты для морских ветрогенераторов по заказу немецкой компании Bard, стальные сваи для решетчатых фундаментов шотландской морской ветряной электростанции в Абердине, поставленное голландской компании Seaway 7 колоссальное сооружение для закладки свайных фундаментов на морском дне, металлоконструкции для морского ветропарка Kust Noord мощностью 759 мегаватт по заказу голландской компании Van Oord», — перечисляет член правления Marketex Offshore Constructions Надежда Васильева.

Marketex Offshore Constructions, дочерняя фирма BLRT Grupp, по заказу голландской компании Seaway 7 за пару лет изготовила устройство для установки на судне сборного свайного фундамента, который помогает гасить качку, удерживать сваю в необходимом положении и повышает безопасность и эффективность монтажных работ. Фото: BLRT Grupp

«Получать такие заказы и выполнять их так, чтобы они соответствовали ожиданиям – лучшая реклама для компании. На сегодня Marketex Offshore Constructions является поставщиком стальных компонентов для крупных проектов морских ветроэлектростанций в Северном и Балтийском морях и заслужила репутацию надежного партнера».

Васильева добавила, что Marketex Offshore Constructions постоянно развивает свои навыки, знания и ноу-хау, тут же применяя их в проектах, что помогает повысить создаваемую добавленную стоимость. В свою очередь, продукты и услуги с более высокой добавленной стоимостью привлекают в Эстонию новые проекты морских ветроэлектростанций, которые дают работу отечественным промышленным предприятиям и повышают их конкурентоспособность.

«Все проекты морских ветряных электростанций имеют одну общую черту: очень высокие требования к квалификации работников и безопасности труда. С одной стороны, это может показаться обременительным, но здесь же находится и ключ к развитию, поскольку повышается способность и готовность промышленных предприятий Эстонии выполнять сложные современные заказы».

В 2021 году по заказу компании Seaway 7 Marketex Offshore Constructions изготовил устройство для установки на судне сборного свайного фундамента (Monopile Gripper), которое помогает гасить качку, удерживать сваю в необходимом положении и повышает безопасность и эффективность монтажных работ. Фото: BLRT Grupp

«В 2021 году по заказу компании Seaway 7 мы изготовили устройство для установки на судне сборного свайного фундамента (Monopile Gripper), которое помогает гасить качку, удерживать сваю в необходимом положении и повышает безопасность и эффективность монтажных работ. Успешная реализация этого крупного проекта служит отличным примером того, что изготовление металлоконструкций и оборудования для морских ветропарков не ограничивается загрузкой сварочного цеха с привлечением дополнительной рабочей силы. Нам пришлось иметь дело с крайне сложным проектом и привлечь субподрядчиков, ведь помимо изготовления металлоконструкций мы обеспечивали, например, гидроизоляцию и электромонтаж. Стоит отметить, что мы поддержали команду клиента несколькими инженерными решениями: спроектировали гидравлическую станцию для оборудования, трассы для гидравлических и электрических систем, защитные крылья и ограждения», – с удовлетворением перечислила руководитель. В конце она упомянула, что сегодня у компании тоже есть новые интересные проекты, которые включают различные подводные системы и решения для хранения водорода.

Являясь членами Эстонской ассоциации ветроэнергетики (Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon), Elme Metall и Marketex Offshore Constructions внимательно следят за тенденциями в области возобновляемой энергии. И в секторе все признаки указывают на то, что регион Северного и Балтийского морей становится центром строительства морских ветроэлектростанций. «Зеленая энергия в настоящее время – актуальная тема. Учитывая темпы развития зеленой энергетики, рост сектора потребует сильной цепочки поставок в странах Балтии и регионе Северного моря. Elme Metall и Marketex Offshore Constructions рады возможности работать над инновационными пилотными проектами, чтобы продолжать развиваться», — заверили главы обеих компаний.