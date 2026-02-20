Назад 20.02.26, 16:01 Делов-то: каждый пятый не учит эстонский, жахнем ядеркой? 20% студентов профтеха в Ида-Вирумаа не посещают курсы эстонского при профтехе. Это катастрофа или дешевая сенсация? В «Отечестве» завели отрицателя Холокоста: почему молчит лидер партии? В Эстонии могут разместить ядерное оружие – не слишком ли?

Эстонский язык трудно выучить! Если ты его, конечно, не учишь вообще, чем активно занимаются 20% студентов профтеха в Ида-Вирумаа.

Foto: Алена Ценно

Эти и другие вопросы Олеся Лагашина и Ярослав Тавгень (при подстрекательстве Дмитрия Фефилова) обсудили в свежем подкасте «Делов-то!».

По мнению Тавгеня, двухмесячные курсы эстонского в Ида-Вирумаа – это ни о чем, научиться можно только словам «aitäh» и «palun».

Лагашина не согласна (естественно): она убеждена, что двухмесячный интенсив позволит человеку заговорить на любом незнакомом языке. Но для этого нужно учить язык по многу часов в день в языковой среде – в этом согласились даже Ярослав и Олеся.

Можно ли сказать, что государство в очередной раз подставило и предало интересы молодых людей Ида-Вирумаа? Лагашиной есть что сказать на этот счет.

А в это время Фефилов боится атомной бомбы. Он считает, что мы как-то легкомысленно относимся к допущению Маргуса Цакхна, что на территории нашей страны НАТО можно разместить ракеты. Что нам делать: не провоцировать лишний раз Россию? Тавгень считает, что в ход должна быть пущена «теорема о крестике и трусах».

Один из членов партии «Отечество» радуется холокосту и предлагает травить детей в школах. Что это было? И почему молчит лидер партии? Это теперь ее официальная позиция?

И на закуску: азербайджанская кухня – лучшая в мире? Именно такой вывод сделал Дмитрий Фефилов, посмотрев лидеров ТОПа ресторанов. Почему заведения именно этой кухни кажутся самыми успешными в Эстонии? И при чем тут анекдот о клубе байкеров?