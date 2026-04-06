Назад 06.04.26, 13:19 Жилье в регионах: Эстония пытается собрать рынок вручную Если риск берет на себя государство, это означает бюджетные расходы или гарантии. Если его оставляют частнику, аренда неизбежно вырастает до уровня, при котором проект становится окупаемым. Если выбирают гибридную схему, платить будут все, пишет журналист, автор проекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.

Разговор о том, что рынок аренды «не работает» вне Таллинна, ведется давно. Но в нем с самого начала есть подмена. Мы спорим о том, почему рынок не справляется, хотя корректнее задать другой вопрос: а был ли он там вообще. И если нет, то чего именно мы ждем – что он возникнет сам или что его все-таки придется собрать.

В феврале Министерство климата вместе с Европейским инвестиционным банком запустило совместную программу по арендному жилью сроком примерно на год. Это не кредит и не история «дали деньги – начали строить».

Речь о подготовительном этапе: нужно понять, как вообще может работать арендный рынок там, где он не сложился, – оценить спрос, просчитать риски и собрать модель, которую потом можно будет масштабировать уже с участием частного капитала и местных самоуправлений.

Эстония не первый год обсуждает проблему арендного жилья вне крупных центров. Обсуждает активно, но при этом как будто мимо сути. Говорят о дефиците, о том, что «не строят», о том, что «невыгодно». Хотя на самом деле речь идет не о том, что рынок не справляется. Речь о том, что на значительной части территории страны его попросту нет. Именно это и объясняет, почему государство вместе с Европейским инвестиционным банком занялось не финансированием конкретных домов, а разработкой новой модели. Не достроить то, что и так должно строиться, а собрать то, что само не возникло. Когда в Эстонии говорят «рынок жилья», почти всегда имеют в виду Таллинн, в меньшей степени Тарту и Пярну. Там есть спрос, есть ликвидность, есть понятная логика для инвестора. Квартиру можно продать, сдать, перепрофилировать. Деньги туда идут, потому что инвестор понимает, как их вернуть и за какое время. За пределами этих центров картина другая. Спрос вроде бы есть, но он тонкий и нестабильный. Сделок мало, рынок неглубокий, любая ошибка в расчете становится дорогой. Вход в проект рискованный, выход – неопределенный. Риск на входе и туман на выходе делают такие проекты непривлекательными для капитала. Здесь важно не обманывать себя и не подменять экономику морализаторством. Частный капитал туда не идет не потому, что не хочет или жадничает. Он не идет, потому что не видит предсказуемой модели возврата денег. А без этого никакой рынок не работает. Мы привыкли говорить о рынке как о некой данности: либо он есть, либо он «сломался». Но в данном случае он просто честно показывает, что условий для его нормального существования здесь нет. Рынок нужно собрать Ситуация с арендным жильем в регионах – это не сбой, а отсутствие системы. Нет масштабных игроков, нет стандартов, нет уверенности в заполняемости, нет привычных инструментов управления риском. И главное – нет понятного «выхода» для инвестора, а без него вся конструкция не складывается. В Таллинне девелопер знает, что даже при неблагоприятном сценарии он сможет продать объект, изменить стратегию, перераспределить актив. В уездном центре это уже вопрос без гарантированного ответа. И именно это делает проекты токсичными: деньги не любят неопределенность, особенно если она растянута на годы. Поэтому разговоры о том, что рынок должен сам все построить, звучат красиво, но не имеют под собой реальности. Рынок не строит там, где он не сложился как система. Он не обязан это делать.

То, что сейчас делает государство вместе с Европейским инвестиционным банком, важно правильно назвать. Это не программа строительства. Это попытка сконструировать рынок. Речь идет не о том, чтобы профинансировать несколько проектов, а о том, чтобы выстроить модель, которую можно повторять: сделать деньги длиннее, риск – управляемым, правила – понятными.

Фактически государство берет на себя те функции, которые на зрелом рынке уже существуют сами по себе: снижает неопределенность, задает рамки, делает вход в сектор возможным. Это и есть создание рынка, а не его «поддержка».

Это уже было

Здесь важно убрать лишнюю идеологию, которая мешает трезво смотреть на вещи. Мы привыкли думать, что рынки возникают сами, а государство только мешает. На практике это не всегда так.

Электромобили не стали бы массовыми так быстро без субсидий и стимулов на раннем этапе. В США западные штаты стали ведущими производителями авиаракетной продукции, потому что сначала государство построило большие авиазаводы, а потом передало их частным компаниям, у которых не было финансовых ресурсов на такой масштабный проект. В каждом случае сначала собирается конструкция, в которой можно работать, и только затем она начинает выглядеть как «естественный рынок».

С арендным жильем в регионах происходит то же самое, просто без громких заголовков и миллиардных цифр. Проблема давно вышла за пределы недвижимости как таковой. Это уже вопрос мобильности рабочей силы и, шире, вопрос того, как вообще устроена страна.

Предприятие может открыть площадку, больница – искать врача, школа – учителя. Но если человеку негде быстро и нормально поселиться, решение откладывается или не принимается вовсе. В итоге регионы проигрывают не из-за зарплат и налогов. Они проигрывают из-за отсутствия базовой инфраструктуры.

Кто заплатит

Любая модель, которую сейчас пытаются собрать, упрется в простую вещь: риск никуда не исчезает. Его можно только перераспределить.

Если его берет на себя государство, это означает бюджетные расходы или гарантии. Если его оставляют частнику, аренда неизбежно вырастает до уровня, при котором проект становится окупаемым. Если выбирают гибридную схему, платить в итоге будут все – просто по-разному и не всегда явно.

Поэтому вопрос уже не в том, «нужно ли вмешательство». Этот этап фактически пройден. Вопрос в другом: кто и в каком объеме готов платить за то, чтобы рынок вообще появился.

Инициатива с Европейским инвестиционным банком – это тихое, но очень показательное признание. Вне нескольких центров роста в Эстонии нет полноценного рынка арендного жилья. Есть отдельные сделки, но нет системы, в которую готов заходить капитал.

И теперь государство пытается эту систему собрать. Если получится – это будет означать, что рынок здесь не возник сам, а был создан. Если нет – значит, его там не будет еще долго. И тогда разговор о развитии регионов останется разговором, сколько бы о нем ни говорили.