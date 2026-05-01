Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,14%318,2
  • OMX Riga−1,16%877,08
  • OMX Tallinn0,04%2 121,41
  • OMX Vilnius0,06%1 444,64
  • S&P 5001,02%7 209,01
  • DOW 301,62%49 652,14
  • Nasdaq 0,89%24 892,31
  • FTSE 100−0,64%10 312,51
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,92
Суд отменил обвинительный приговор Керсти Крахт по делу о нарушении ограничений

Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда, по которому бывший советник министра финансов Керсти Крахт (EKRE) была признана виновной в нарушении ограничений на действия в крупном размере. Суд пришел к выводу, что часть вменяемых ей деяний может соответствовать признакам проступка.
Советник министра финансов Керсти Крахт.
  • Советник министра финансов Керсти Крахт.
  • Foto: Andras Kralla
Окружной суд оставил в силе оправдание Крахт, бизнесменов Хиллара Тедера и Тоомаса Тамма по обвинению в даче и получении взятки, а также Юри Пыльда – в пособничестве взяточничеству. Также без изменений осталось оправдание Крахт, Тедера и Пылда по обвинению в соглашении об отмывании денег и оправдание Пыльда по делу о незаконном обороте оружия, передает ERR.
При этом суд отменил часть решения, где Крахт была признана виновной в нарушении ограничений. По эпизоду с заказом у адвокатского бюро юридического анализа законопроекта о пенсионной реформе ее оправдали, а по эпизоду с заказом методического материала по проектам государственно-частного партнерства (PPP) уголовное производство прекратили, поскольку суд усмотрел признаки проступка.
Суд также удовлетворил ходатайство Тоомаса Тамма о возмещении неимущественного вреда и взыскал в его пользу 1500 евро за вред, причиненный противоправным процессуальным действием.

Статья продолжается после рекламы

Крахт получит от государства 2286 евро за неимущественный вред, причиненный ее арестом и задержанием в качестве подозреваемой. Кроме того, государство должно выплатить ей 92 332 евро на покрытие расходов на защитников до апелляционного производства – ранее эту сумму не возместили из-за обвинительного приговора.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Керсти Крахт не пришла на оглашение приговора. На фото также присутствует ее адвокат Оливер Няэс.
  • 31.03.25, 14:17
Керсти Крахт приговорили к условному наказанию
Керсти Крахт, советник бывшего министра финансов Мартина Хельме.
  • 30.12.23, 13:50
Estateguru требует от Керсти Крахт более 100 тысяч евро
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.04.26, 07:00
Обработчик металла из Кохтла-Ярве начал санацию из-за долга по налогам
2
Новости
  • 29.04.26, 14:23
Раквереская строительная фирма повысила зарплату на 36%. «Мы должны идти в ногу со временем»
3
Новости
  • 30.04.26, 06:00
Шах Ирана гулял по Мустамяэ и ночевал на вилле эстонского бизнесмена в Нымме. Теперь ее можно купить
4
Новости
  • 29.04.26, 12:16
Крупнейшее слияние компаний в истории Финляндии: производитель лифтов покупает конкурента
5
Новости
  • 29.04.26, 08:23
Эстонцы в Дубае: рынок недвижимости остывает, но обычная жизнь с переполненными ресторанами вернулась
6
Новости
  • 28.04.26, 17:06
Глава Ryanair: Wizz Air и airBaltic могут не дожить до следующей зимы

Последние новости

Новости
  • 01.05.26, 13:15
ТОП | До 17 500 евро в месяц. Каким специалистам ИТ-сектора предлагают самые высокие зарплаты
Новости
  • 01.05.26, 11:58
Оборот Eesti Post вырос почти до 155 млн евро
Новости
  • 01.05.26, 11:23
Суд отменил обвинительный приговор Керсти Крахт по делу о нарушении ограничений
Новости
  • 30.04.26, 18:43
Президент Литвы: нам стоит присоединиться к миссии США на Ближнем Востоке
Новости
  • 30.04.26, 18:17
Война в Иране принесла Eesti Energia нежданную прибыль — и проблемы с поставками
Новости
  • 30.04.26, 17:46
Суд утвердил соглашение с организатором мошеннических колл-центров в Украине
Новости
  • 30.04.26, 17:24
Основатель Von Krahl продал долю в ресторане F-Hoone
Новости
  • 30.04.26, 17:22
Европейский центральный банк сохранил ставки без изменений

Сейчас в фокусе

Виллу Тийдеманна в Нымме можно приобрести за 2,2 млн евро. Продает ее известный эстонский предприниматель.
Новости
  • 30.04.26, 06:00
Шах Ирана гулял по Мустамяэ и ночевал на вилле эстонского бизнесмена в Нымме. Теперь ее можно купить
Инвестор Лев Долгачев купил акции Alphabet за пять дней до публикации результатов компании, потому что ему нравится языковая модель Google Gemini. Покупка оправдала себя: сильные результаты Alphabet перед началом сегодняшних торгов подняли акции более чем на 7%.
Биржа
  • 30.04.26, 13:11
«Я в восторге!»: Лев Долгачев заработал на акциях Alphabet $7000 за неделю
Акция Alphabet +7%
Город Кохтла-Ярве, иллюстративное фото.
Новости
  • 30.04.26, 07:00
Обработчик металла из Кохтла-Ярве начал санацию из-за долга по налогам
В среду был опубликован ежегодник Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, в котором подводятся итоги работы за прошлый год, дается оценка рискам отмывания денег в Эстонии и выделяются наиболее знаковые дела об отмывании денег.
Новости
  • 29.04.26, 19:49
Гривны в багажнике BMW: судебные решения раскрывают схемы отмывания денег в Эстонии
Десять с лишним лет назад Вячеслава Леэдо знали как паромного короля. Корона слетела, когда у него разладились отношения с государством.
Новости
  • 30.04.26, 08:26
Семилетняя тяжба разваливается. Скоро станет ясно, отправится ли Леэдо за решетку
Моя дивидендная доходность с последней выплатой достигла почти 16%.
Инвестор Тоомас
  • 29.04.26, 17:55
Инвестор Тоомас: терпение окупилось – я нашел в Швеции «дойную корову»
За последние десять лет доходность технологического сектора США превышала среднерыночную на 8%. Поэтому в верхней части таблицы и находятся акции технологических компаний.
Биржа
  • 29.04.26, 13:59
ТОП 15: акции, которые за десятилетие принесли инвесторам наибольшую прибыль
В 2025 году покупатели приобрели в торговой сети в общей сложности 21,4 миллиона килограммов фруктов и овощей, из которых самыми популярными были бананы, арбузы и развесной картофель. За первые три месяца этого года уже продано более 5 миллионов килограммов свежих плодов.
  • KM
Content Marketing
  • 24.04.26, 08:58
«Фруктовая пятница» в Selver каждую неделю дарит скидку 15% на свежие товары

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026