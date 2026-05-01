01.05.26, 11:23 Суд отменил обвинительный приговор Керсти Крахт по делу о нарушении ограничений Таллиннский окружной суд отменил решение Харьюского уездного суда, по которому бывший советник министра финансов Керсти Крахт (EKRE) была признана виновной в нарушении ограничений на действия в крупном размере. Суд пришел к выводу, что часть вменяемых ей деяний может соответствовать признакам проступка.

Советник министра финансов Керсти Крахт.

Окружной суд оставил в силе оправдание Крахт, бизнесменов Хиллара Тедера и Тоомаса Тамма по обвинению в даче и получении взятки, а также Юри Пыльда – в пособничестве взяточничеству. Также без изменений осталось оправдание Крахт, Тедера и Пылда по обвинению в соглашении об отмывании денег и оправдание Пыльда по делу о незаконном обороте оружия, передает ERR

При этом суд отменил часть решения, где Крахт была признана виновной в нарушении ограничений. По эпизоду с заказом у адвокатского бюро юридического анализа законопроекта о пенсионной реформе ее оправдали, а по эпизоду с заказом методического материала по проектам государственно-частного партнерства (PPP) уголовное производство прекратили, поскольку суд усмотрел признаки проступка.

Суд также удовлетворил ходатайство Тоомаса Тамма о возмещении неимущественного вреда и взыскал в его пользу 1500 евро за вред, причиненный противоправным процессуальным действием.

Крахт получит от государства 2286 евро за неимущественный вред, причиненный ее арестом и задержанием в качестве подозреваемой. Кроме того, государство должно выплатить ей 92 332 евро на покрытие расходов на защитников до апелляционного производства – ранее эту сумму не возместили из-за обвинительного приговора.