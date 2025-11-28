«Деньги можно отмыть за несколько секунд – особенно с помощью крипты». Нужно ли менять регулирование банков?

Глава Admirals Александр Цихилов предложил
на страницах ДВ осуществить реформу комплаенса: создать в Эстонии орган, который бы раз в год проверял банки и выдавал им лицензию, а те могли бы в течение года не проверять каждую транзакцию на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. Он считает, что это позволит сделать финансовую систему более эффективной, банковские услуги – доступнее, а Европа сможет не допустить технологического отставания от более гибких юрисдикций. Насколько эта идея жизнеспособна? ДВ поговорили об этом с политиками и банками.
- После громкого дела Danske Bank в эстонских банках стали иначе относиться к проверке клиентов. Но не слишком ли мы закрутили гайки? Что банки и политики думают о предложении смягчить регулирование банковской сферы и позволить банкам задышать свободнее?
- Foto: Том Литтлс / Reuters / Scanpix
По мнению депутата Рийгикогу и бывшего министра финансов Марис Лаури (Партия реформ) такая реформа абсолютно неприемлема. «Банки обязаны соблюдать требования в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и эти требования нередко являются следствием международных соглашений», – напоминает она.
«Контроль за отмыванием денег может происходить только каждый день, и его могут осуществлять только сами банки (и другие финансовые учреждения). Потому что отмывание денег можно произвести за несколько секунд (особенно если задействуются криптовалюты). Все это надо контролировать, и это именно что каждодневная работа», – добавила политик.
По ее словам, в интересах самих же банков, чтобы преступные сделки не проходили через них. «И как только они замечают подобные движения, они обязаны сообщить в Бюро данных по отмыванию денег. Это очень хорошо продуманная система», Ŗ говорит Лаури. Другие политики, включая бывших министров финансов, и вовсе отказались комментировать тему.
Банк на передовой? Вопрос договоренности!
Банки, которых регуляции непосредственно касаются, в целом не ропщут, хотя и приветствуют дискуссию.
Банк Luminor считает существующую систему полностью адекватной. По словам его пресс-секретаря Карела Ханни, нынешние правила позволяют обеспечивать надежность финансовой системы. «Понятно, что такие темы время от времени вызывают в обществе обсуждение, поскольку регуляторные требования затрагивают повседневные операции многих людей», – говорит он.
«Однако роль банков – проводить этот процесс по единым принципам и требованиям и объяснять клиентам, что слаженное взаимодействие банка и клиента имеет ключевое значение. В большинстве случаев банк убеждается, что препятствий для предоставления услуг нет», – успокаивает он.
В банке LHV тоже не торопится менять текущую систему, однако там рады, что подобные вопросы в общественной дискуссии вообще поднимаются. «Это важная тема, – говорит глава юридического отдела Даниэль Хааб. – Она отражает болевые точки финансового сектора в Европе. Ведь ожидания регуляторов, их трактовка и растущая зависимость от финансовых учреждений создают среду, где эффективность, правопорядок и доступ к финансовым услугам нуждаются в балансировке», – говорит он.
«Нынешняя система позволила построить безопасную и доверительную финансовую среду. Что касается идеи создать единый контрольный орган, то ее нужно оценивать по конкретным, измеримым метрикам, опираясь на оценку риска», – добавил он.
Поддерживают статус-кво и в банке Coop, хотя, как и руководитель Admirals, считают, что финансовый сектор в Евросоюзе сегодня слишком зарегулирован. «Несмотря на лозунги законодателей Эстонии и Европейского Союза о сокращении регулирования на практике это пока не реализовано», – говорит член правления Coop Pank Хейкко Мяэ.
Но, по его мнению, местами на то есть свои основания, поскольку банки видят ситуации, когда у предпринимателей имеются экономические интересы, отличающиеся от изначально заявленных. «Должен ли банковский сектор быть, условно говоря, “передовой линией” и помогать выявлять уязвимые места или этим могло бы заниматься отдельное ведомство – это вопрос договоренности и политической воли, который не меняет цели», – добавил он.
Мяэ выразил поддержку нынешним правилам и подчеркнул, что Coop Pank все регуляции выполняет. «Трудно утверждать, что что-то из текущих правил является неважным. Мы считаем, что большинство норм разумны и направлены на защиту клиентов, финансовых учреждений и экономики в целом», – говорит он.
А вот глава эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель убежден, что нынешнее регулирование банковской сферы и вовсе поддерживает бизнес. «Меры по предотвращению отмывания денег и терроризма, а также принцип «знай своего клиента» поддерживают предпринимательство, поскольку помогают гарантировать, что финансовые средства используются добросовестно и что деньги, полученные преступным путем, не попадут в оборот», – убежден он.
Он подчеркивает, что сегодня, когда перемещение денег между различными учреждениями, счетами и странами стало быстрым и удобным, тем важнее следить за тем, чтобы эти возможности не использовались во зло. «Тем самым мы предотвращаем мошенничество и защищаем как добросовестных клиентов, так и экономическую среду Эстонии в целом», – поясняет Моппель.
Swedbank призывает к балансу: по словам его пресс-секретаря Хейли Кландорф-Ярвсоо, всегда хорошо, когда инициируется дискуссия о том, как должны работать правила, т.к. только так можно выработать сбалансированную систему.
«Мы как банк поддерживаем обсуждения, которые позволяют финансовым средам Европы и Эстонии одновременно оставаться безопасными, сильными и инновационными, а также помогают сохранять деятельность и процессы разумными, пропорциональными и понятными для клиента», – говорит она.
«Всем сторонам – банкам, государству и регуляторам на европейском уровне – необходимо постоянно работать над снижением избыточной регуляторной нагрузки и бюрократии для финансовых учреждений, – выразила она косвенную поддержку идее Александра Цихилова. – Финансовый сектор хорошо функционирует только тогда, когда доверие направлено в обе стороны – и со стороны банка, и со стороны клиента, – и поддержание этого доверия должно оставаться центральным принципом всей системы».
Проблема существует не первый год
ДВ неоднократно писали о том, как банки закрывали счета иностранным гражданам и предпринимателям. Так, преподаватель Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев отмечал
, что избыточные регуляции банков мешают приходу иностранных инвесторов и появлению новых бизнесов в Эстонии.
«Допустим, наш инвестор не испугался цен на электроэнергию и как-то нашел работников. Он готов переплачивать за электричество и оплатить курсы эстонского языка – такая дополнительная нагрузка – ничто в сравнении с привилегией выйти на столь большой и значимый рынок! Но нужно ведь и открыть банковские счета, а тут есть некая невидимая и значимая проблема. Банки, отстиравшие немалое количество миллиардов, теперь по велению регулятора (а где он был, пока шла стирка?) боятся и очень, очень нехотя открывают банковские счета фирм, в структуре собственности которых есть иностранцы, даже если они из стран ЕС. А если они еще иммигранты из России или Республики Беларусь (а эти страны покинуло по политическим причинам почти 2 миллиона человек, многие из которых предприниматели), то шансы почти нулевые. Причем делается это неявно и с бюрократическими аргументами, к которым не придраться», – констатировал он.
Счет э-резидента, главы Design Federation OÜ Деметриоса Факиноса в свое время удалось «отбить» благодаря шуму в средствах массовой информации – после публикации
в Äripäev и ДВ статьи о том, как банк закрыл ему счет, не задав ни одного уточняющего вопроса, Swedbank одумался, и счет ему вернули.
Но так повезло не всем: к примеру, с проблемой закрытия счетов регулярно сталкивались
бизнесмены, работавшие в промышленном парке IVIA. А дочернему предприятию немецкого производителя Gebo-Armaturen GmbH и вовсе из-за этого пришлось открыть счет не в Эстонии, а в Польше.
Правда, по ощущениям предпринимателей, к 2020 году ситуация улучшилась
, и такого рода жалоб стало меньше, хотя в том же году эстонские банки все равно закрыли счета
53 000 предприятий. Да и после этого ДВ писали о предпринимателях
, которым закрывали или вовсе не открывали счета по непонятным для них причинам. «Мне говорят банки – ваша роль непонятна. А как сделать, чтобы банкам была понятна роль? Чего они все боятся? Или действительно мы стали заложниками банков, которые сами далеко не всегда чисты на руку… При всем при этом банки оперируют термином «знай своего клиента»», – резюмировал ситуацию один из таких бизнесменов. И судя по опросу политиков и банкиров, строгий комплаенс со стороны самих финансовых организаций они считают необходимым, поэтому изменится ситуация не скоро.
