Назад 28.11.25, 06:00 «Деньги можно отмыть за несколько секунд – особенно с помощью крипты». Нужно ли менять регулирование банков? Глава Admirals Александр Цихилов предложил на страницах ДВ осуществить реформу комплаенса: создать в Эстонии орган, который бы раз в год проверял банки и выдавал им лицензию, а те могли бы в течение года не проверять каждую транзакцию на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. Он считает, что это позволит сделать финансовую систему более эффективной, банковские услуги – доступнее, а Европа сможет не допустить технологического отставания от более гибких юрисдикций. Насколько эта идея жизнеспособна? ДВ поговорили об этом с политиками и банками.

После громкого дела Danske Bank в эстонских банках стали иначе относиться к проверке клиентов. Но не слишком ли мы закрутили гайки? Что банки и политики думают о предложении смягчить регулирование банковской сферы и позволить банкам задышать свободнее?

По мнению депутата Рийгикогу и бывшего министра финансов Марис Лаури (Партия реформ) такая реформа абсолютно неприемлема. «Банки обязаны соблюдать требования в отношении противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и эти требования нередко являются следствием международных соглашений», – напоминает она.

«Контроль за отмыванием денег может происходить только каждый день, и его могут осуществлять только сами банки (и другие финансовые учреждения). Потому что отмывание денег можно произвести за несколько секунд (особенно если задействуются криптовалюты). Все это надо контролировать, и это именно что каждодневная работа», – добавила политик.

По ее словам, в интересах самих же банков, чтобы преступные сделки не проходили через них. «И как только они замечают подобные движения, они обязаны сообщить в Бюро данных по отмыванию денег. Это очень хорошо продуманная система», Ŗ говорит Лаури. Другие политики, включая бывших министров финансов, и вовсе отказались комментировать тему.

Банк на передовой? Вопрос договоренности! Банки, которых регуляции непосредственно касаются, в целом не ропщут, хотя и приветствуют дискуссию. Банк Luminor считает существующую систему полностью адекватной. По словам его пресс-секретаря Карела Ханни, нынешние правила позволяют обеспечивать надежность финансовой системы. «Понятно, что такие темы время от времени вызывают в обществе обсуждение, поскольку регуляторные требования затрагивают повседневные операции многих людей», – говорит он. «Однако роль банков – проводить этот процесс по единым принципам и требованиям и объяснять клиентам, что слаженное взаимодействие банка и клиента имеет ключевое значение. В большинстве случаев банк убеждается, что препятствий для предоставления услуг нет», – успокаивает он. В банке LHV тоже не торопится менять текущую систему, однако там рады, что подобные вопросы в общественной дискуссии вообще поднимаются. «Это важная тема, – говорит глава юридического отдела Даниэль Хааб. – Она отражает болевые точки финансового сектора в Европе. Ведь ожидания регуляторов, их трактовка и растущая зависимость от финансовых учреждений создают среду, где эффективность, правопорядок и доступ к финансовым услугам нуждаются в балансировке», – говорит он. «Нынешняя система позволила построить безопасную и доверительную финансовую среду. Что касается идеи создать единый контрольный орган, то ее нужно оценивать по конкретным, измеримым метрикам, опираясь на оценку риска», – добавил он. Поддерживают статус-кво и в банке Coop, хотя, как и руководитель Admirals, считают, что финансовый сектор в Евросоюзе сегодня слишком зарегулирован. «Несмотря на лозунги законодателей Эстонии и Европейского Союза о сокращении регулирования на практике это пока не реализовано», – говорит член правления Coop Pank Хейкко Мяэ. Но, по его мнению, местами на то есть свои основания, поскольку банки видят ситуации, когда у предпринимателей имеются экономические интересы, отличающиеся от изначально заявленных. «Должен ли банковский сектор быть, условно говоря, "передовой линией" и помогать выявлять уязвимые места или этим могло бы заниматься отдельное ведомство – это вопрос договоренности и политической воли, который не меняет цели», – добавил он. Мяэ выразил поддержку нынешним правилам и подчеркнул, что Coop Pank все регуляции выполняет. «Трудно утверждать, что что-то из текущих правил является неважным. Мы считаем, что большинство норм разумны и направлены на защиту клиентов, финансовых учреждений и экономики в целом», – говорит он.

А вот глава эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель убежден, что нынешнее регулирование банковской сферы и вовсе поддерживает бизнес. «Меры по предотвращению отмывания денег и терроризма, а также принцип «знай своего клиента» поддерживают предпринимательство, поскольку помогают гарантировать, что финансовые средства используются добросовестно и что деньги, полученные преступным путем, не попадут в оборот», – убежден он.

Он подчеркивает, что сегодня, когда перемещение денег между различными учреждениями, счетами и странами стало быстрым и удобным, тем важнее следить за тем, чтобы эти возможности не использовались во зло. «Тем самым мы предотвращаем мошенничество и защищаем как добросовестных клиентов, так и экономическую среду Эстонии в целом», – поясняет Моппель.

Swedbank призывает к балансу: по словам его пресс-секретаря Хейли Кландорф-Ярвсоо, всегда хорошо, когда инициируется дискуссия о том, как должны работать правила, т.к. только так можно выработать сбалансированную систему.

«Мы как банк поддерживаем обсуждения, которые позволяют финансовым средам Европы и Эстонии одновременно оставаться безопасными, сильными и инновационными, а также помогают сохранять деятельность и процессы разумными, пропорциональными и понятными для клиента», – говорит она.

«Всем сторонам – банкам, государству и регуляторам на европейском уровне – необходимо постоянно работать над снижением избыточной регуляторной нагрузки и бюрократии для финансовых учреждений, – выразила она косвенную поддержку идее Александра Цихилова. – Финансовый сектор хорошо функционирует только тогда, когда доверие направлено в обе стороны – и со стороны банка, и со стороны клиента, – и поддержание этого доверия должно оставаться центральным принципом всей системы».

Проблема существует не первый год

ДВ неоднократно писали о том, как банки закрывали счета иностранным гражданам и предпринимателям. Так, преподаватель Стокгольмской школы экономики в Риге Петер Зашев отмечал , что избыточные регуляции банков мешают приходу иностранных инвесторов и появлению новых бизнесов в Эстонии.

«Допустим, наш инвестор не испугался цен на электроэнергию и как-то нашел работников. Он готов переплачивать за электричество и оплатить курсы эстонского языка – такая дополнительная нагрузка – ничто в сравнении с привилегией выйти на столь большой и значимый рынок! Но нужно ведь и открыть банковские счета, а тут есть некая невидимая и значимая проблема. Банки, отстиравшие немалое количество миллиардов, теперь по велению регулятора (а где он был, пока шла стирка?) боятся и очень, очень нехотя открывают банковские счета фирм, в структуре собственности которых есть иностранцы, даже если они из стран ЕС. А если они еще иммигранты из России или Республики Беларусь (а эти страны покинуло по политическим причинам почти 2 миллиона человек, многие из которых предприниматели), то шансы почти нулевые. Причем делается это неявно и с бюрократическими аргументами, к которым не придраться», – констатировал он.

Счет э-резидента, главы Design Federation OÜ Деметриоса Факиноса в свое время удалось «отбить» благодаря шуму в средствах массовой информации – после публикации в Äripäev и ДВ статьи о том, как банк закрыл ему счет, не задав ни одного уточняющего вопроса, Swedbank одумался, и счет ему вернули.

Но так повезло не всем: к примеру, с проблемой закрытия счетов регулярно сталкивались бизнесмены, работавшие в промышленном парке IVIA. А дочернему предприятию немецкого производителя Gebo-Armaturen GmbH и вовсе из-за этого пришлось открыть счет не в Эстонии, а в Польше.