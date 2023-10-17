    «Прыжок тигра» уже позади, переходим к «Броску кобры»

    Андрей Деменков.Фото: Личный архив

    Эстония могла бы убить двух зайцев одним махом – и обрести мощный технологический драйвер экономического роста, и сократить потребность в ввозе дешевой рабочей силы, считает публицист, соавтор медиапроекта «Два прибалтайца» Андрей Деменков.

    В 1990-е годы Эстония успешно реализовала амбициозную программу компьютеризации и интернетизации страны, которая называлась «Прыжок тигра». Пришла пора осваивать новые горизонты,
    Отвечая на вопрос Äripäev о том, что поможет экономике Эстонии снова расти, член правления KMG Infra Индрек Паппель среди прочего отметил, что одна из трех ключевых трудно решаемых проблем современной Эстонии, на его взгляд – старение населения, из-за чего не только снижается доля трудоспособной части, но и критическая масса молодых и ярких мыслителей, без которых невозможны прорывные инновации. Паппель видит решение в создании в стране среды, в которой будут процветать инновации и привлекать выдающиеся умы со всего мира. Все верно, но есть одно «но».
    Создать среду недостаточно. Эстония – маленькая страна, в которой распыление интеллектуальных ресурсов приведет к низкой эффективности их использования. Государство должно задать основное направление исследований, наиболее перспективное.

    Вкалывают роботы…

    Роботы – один из очевидных новых локомотивов мировой экономики, возможно, главный. В 2022-м году число действующих промышленных роботов в мире перевалило за 3,5 млн. Только за 2021-й их было введено в эксплуатацию 517 тыс. – абсолютный рекорд в истории. Причем 74% пришлось на страны Азии, в основном Китай (268 тыс.), Японию (47 тыс.) и Южную Корею (31 тыс.).
    Да-да, именно Китай, который еще недавно строил экономику на избыточной дешевой рабочей силе, - сегодня уже один из мировых лидеров в роботизации промышленности. Страна столкнулась с той же проблемой, что и мы – старением населения и сужением доли трудоспособной части, что вынуждает перестраивать экономику.
    В Японии еще лет десять назад определили, что новая промышленная революция будет связана с роботизацией, государство активно поддерживает программы развития в этой сфере. Так что страна неслучайно удерживает пальму первенства в роботостроении, производя половину мирового объема машин. И японцы не теряют надежды, что именно роботы вытащат их экономику из затяжной стагнации последних десятилетий.
    В Южной Корее, которая лидирует по числу роботов на 10 000 работников, и вовсе не так давно приняли Закон о развитии и продвижении интеллектуальных роботов.
    Отличительная черта всех трех государств-лидеров – суровая иммиграционная политика. Китай, Япония и Южная Корея жестко ограничивают въезд в их страны, что исключает получение извне дешевых рабочих рук. Остаются роботы. Потому-то японцы сильны не только в промышленном роботостроении, они активно разрабатывают роботов-сиделок, уборщиков, швейцаров…

    Основа имеется

    Этот рынок еще только формируется, на нем полно свободного места и перспектив для огромного роста. При этом у эстонских предприятий уже есть неоспоримые достижения в роботостроении. На дорогах Эстонии и Литвы проходят испытания автономные роботизированные автомобили-курьеры Cleveron. Год назад российский Центр анализа стратегий и технологий предложил миллион рублей тому, кто захватит замеченную в Украине роботизированную платформу THeMIS эстонской фирмы Milrem Robotics и передаст ее министерству обороны. В Таллинне и Дубае впечатляют посетителей питейных заведений два робота-бармена стартапа Yanu…
    Целенаправленным развитием роботостроения и поощрением роботизации экономики Эстония могла бы убить двух зайцев одним махом – и обрести мощный технологический драйвер экономического роста, и сократить потребность в ввозе дешевой рабочей силы, нехватка которой ощущается все острее. Но для этого нужно разработать цельную концепцию, помочь ученым, инженерам и бизнесу определить основные направления развития и поддержать их в первое время.
    У Эстонии есть прекрасный опыт успешной реализации амбициозной инновационной программы «Прыжок тигра», благодаря которой к 2000-м страна вырвалась в мировые лидеры по компьютеризации и интернетизации и до сих пор относится к числу наиболее развитых в этой сфере. Теперь нам нужна новая, не менее амбициозная программа тотальной роботизации. Какой-нибудь «Бросок кобры».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
«Прыжок тигра» уже позади, переходим к «Броску кобры»
Производитель домов сокращает штат из-за спада на рынке недвижимости в Норвегии
Testlio закрывает офис в Таллинне и полностью переходит на удаленку
Эпицентр
Европрокуратура обвиняет фермеров из Ляэне-Вирумаа в манипуляциях с получением дотаций
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Европейская прокуратура обвиняет фермеров и бухгалтера из Ляэне-Вирумаа в махинациях с самофинансированием с целью получения евродотаций: одна и та же сумма переходила от предприятия к предприятию до тех пор, пока это не привлекло внимание Бюро по борьбе с отмыванием денег.
Все большие материалы
Инвестор
Пять важнейших событий этой недели, о которых необходимо знать
Начавшаяся неделя принесет квартальные результаты как с Таллиннской фондовой биржи, так и из США, в то же время несколько публичных размещений акций подходят к концу, и появятся важные макропоказатели.
Начавшаяся неделя принесет квартальные результаты как с Таллиннской фондовой биржи, так и из США, в то же время несколько публичных размещений акций подходят к концу, и появятся важные макропоказатели.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: цены опустить, зарплаты поднять. Гениальнейший бизнес-план Илона Маска
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Райк – о маслозаводе Enefit: строители теряют работу. Это самая ужасная новость недели
11 октября стало известно, что государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS. По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, наивно полагать, что строители вернуться к работе раньше, чем через год-полтора.
11 октября стало известно, что государственный суд аннулировал разрешение на строительство маслозавода Enefit Power AS. По словам бывшего мэра Нарвы Катри Райк, наивно полагать, что строители вернуться к работе раньше, чем через год-полтора.
Все мнения
Интервью
Тоотс, Яан Тоотс: мэру Нарвы пригодится опыт руководства спецслужбой «Договоры нужно делать в пользу управы, а не в пользу строителей или исполнителей работ»
«Чтобы сегодня из Нарвы не уезжали – а это самое большое горе для мэра города – нужны рабочие места, в первую очередь, рабочие места», – говорит новый мэр Нарвы Яан Тоотс в интервью ДВ.
«Чтобы сегодня из Нарвы не уезжали – а это самое большое горе для мэра города – нужны рабочие места, в первую очередь, рабочие места», – говорит новый мэр Нарвы Яан Тоотс в интервью ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект