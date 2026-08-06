Назад Эксперты предупредили о возможных скачках цен на электричество зимой Предстоящей зимой цены на электроэнергию в Эстонии могут резко колебаться из-за дорогого природного газа, неопределенности с поставками СПГ и низкого уровня воды в гидрорезервуарах Северных стран, считают опрошенные ERR эксперты.

Руководитель бизнеса Ignitis в Эстонии Тимо Татар отметил, что риски особенно возрастут, если зима окажется холодной, маловетреной и бесснежной: «В ценовом коктейле этой зимы слишком много непредсказуемых переменных».

Ситуацию осложняют недостаточные запасы газа в европейских хранилищах и жара, из-за которой снизилась выработка атомных и гидроэлектростанций. Руководитель отдела энергетической торговли Alexela Кальви Ныу отметил, что при ограниченном производстве гидроэнергии на рынке будет меньше дешевого электричества.

Эксперты подчеркивают, что неопределенность не обязательно означает рост средней цены, однако в отдельные часы возможны резкие пики. По оценке Ныу, если средняя зимняя цена в Финляндии составит около 90 евро за мегаватт-час, в Эстонии она может достигнуть 110-120 евро, передает rus.err.ee.