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Эксперты предупредили о возможных скачках цен на электричество зимой

Предстоящей зимой цены на электроэнергию в Эстонии могут резко колебаться из-за дорогого природного газа, неопределенности с поставками СПГ и низкого уровня воды в гидрорезервуарах Северных стран, считают опрошенные ERR эксперты.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
Руководитель бизнеса Ignitis в Эстонии Тимо Татар отметил, что риски особенно возрастут, если зима окажется холодной, маловетреной и бесснежной: «В ценовом коктейле этой зимы слишком много непредсказуемых переменных».
Ситуацию осложняют недостаточные запасы газа в европейских хранилищах и жара, из-за которой снизилась выработка атомных и гидроэлектростанций. Руководитель отдела энергетической торговли Alexela Кальви Ныу отметил, что при ограниченном производстве гидроэнергии на рынке будет меньше дешевого электричества.
Эксперты подчеркивают, что неопределенность не обязательно означает рост средней цены, однако в отдельные часы возможны резкие пики. По оценке Ныу, если средняя зимняя цена в Финляндии составит около 90 евро за мегаватт-час, в Эстонии она может достигнуть 110-120 евро, передает rus.err.ee.
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