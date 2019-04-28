Прибыль Cleveron выросла в 10 раз

Фото: Андрас Кралла

Оборот - в 3,5 раза.

Компания Cleveron, занимающаяся изготовлением роботов для выдачи посылок, получила в прошлом году оборот размером 48 миллионов евро. Прибыль составила 7,6 миллиона евро, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Более того, прибыль оказазалась больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

В прошлом году компания сконцентрировалась на увеличение своего охвата рынка по всему миру. Осенью прошлого года Cleveron расширилась в Канаду, начав сотрудничав с местным ритейлером Canadian Tire Corporation. Канадцы разместили роботов Cleveron в пять своих магазинов.

Cleveron инвестировала в прошлом году 6,5 миллиона евро (годом ранее - 1,9 миллиона). Главным объектом инвестиций стало расширение производственного здания с 3000 квадратных метров до 10 500 квадратных метров.