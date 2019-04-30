Оборот VKG вырос на 23%

Совладельцы Viru Keemia Grupp Элар Сарапуу (слева), Маргус Кангро, Прийт Пийльманн ja Антс Лаос Фото: Андрес Хаабу

Оборот Viru Keemia Grupp вырос в первом квартале на 23%. Причины роста: увеличение объёма продаж и подорожание топливного масла.

Оборот Viru Keemia Grupp (VKG) составил в первом квартале 60,9 миллиона евро, что на 23% больше, чем за такой же период прошлого года.

Причины роста две. Во-первых, объём продаж сланцевой продукции вырос на 12%. Во-вторых, цены на топливное масло выросли на 15%.

«Цены на нефть в первом квартале росли», - говорит член правления и финансовый директор VKG Яанис Сепп. – «За 3 месяца они выросли с 54 до 69 долларов за баррель (в основном, за счёт сокращения добычи Россией и Венесуэлой). Плюс хорошие сигналы подал фондовый рынок, давший понять, что экономика продолжит стабильно расти».

Объём производства сланцевого масла вырос на 6% и составил 155 458 тонн. Выработка электроэнергии на сланцевом газе сократилась на 3,7% и составила 98 гигаватт-часов. Упало и произодство тепловой энергии (-7,1%) - за счёт того, что было теплее, чем в прошлом году.

Концерн заплатил за этот период 12,3 миллиона евро налогов. 4,9 миллиона - налоги на рабочую силу, 4,7 миллиона - сборы на окружающую среду.

По состоянию на конец квартала, в VKG работали 1756 человек.