Крупные предприятия Эстонии решат свои проблемы вместе со студентами

Таллиннский Технический университет впервые организует марафон по проблематике земных недр GeoMineHack, на котором студенты будут решать проблемы вместе с Eesti Energia, Rail Baltic, Viru Keemia Grupp и другими предприятиями сектора полезных ископаемых и земных недр.

Фото: Eiko Kink

По словам организатора марафона GeoMineHack, научного сотрудника института геологии TalTech Рутт Хинтс, предприятия озвучили реальные проблемы, которые предполагается решить во время марафона: «Например, Rail Baltic ждет идеи для решения вопросов проектирования прокладки железнодорожного пути через болотистую местность Ряэма. Горные предприятия ищут новые решения для ключевых вопросов будущих шахт - как развивать быструю и эффективную передачу данных под землей, какие процессы шахтной добычи автоматизировать».

Команды, используя свои знания, предварительно подготовленную информацию, а также помощь куратора, за 48 часов выработают новаторские и практические решения.

Задания для марафона развития предоставят Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Rail Baltic Estonia, Эстонская Геологическая служба, TalTech, инженерное бюро STEIGER и Neo Performance Materials.

«Например, мы ждем решений для вопроса использования добываемого в шахтах известняка, или же для разработки коммуникационного плана объемных проектов в сфере полезных ископаемых, или же как улучшить процесс обогащения железных руд», - отметила Хинтс.

На марафон развития, который пройдет 10-12 мая в здании Mektory, ожидаются студенты разных вузов, а также и уже работающие молодые специалисты. «Помимо будущих геологов и горных инженеров мы приглашаем студентов из сфер ИТ, строительства, дизайна обслуживания, маркетинга и других специальностей», - добавила Хинтс. - «Участники смогут испытать свои познания и встретиться с потенциальными работодателями».

Команды представят свои решения жюри, которое выберет среди них самое лучшее. GeoMineHack пройдет на английском языке.

На марафон развития можно зарегистрироваться лично или командой.

GeoMineHack организует институт геологии TalTech в рамках Эстонской недели земных недр, которая пройдет с 9 по 17 мая.