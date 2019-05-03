Правительство приступило к обсуждению стратегии госбюджета

Правительство обсудило стратегию государственного бюджета на 2020–2023 годы и планирует продолжить обсуждение на следующей неделе.

Пресс-конференция правительства Фото: Лийз Трейманн

Министерство финансов представило обзор весеннего экономического прогноза и отправных точек составления стратегии государственного бюджета, сообщает пресс-релиз правительства.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, бюджетная стратегия является очень важным документом, которым правительство определяет направление развития нашей страны на ближайшие годы. «Бюджетные решения должны способствовать росту благосостояния всех жителей Эстонии, и мы не можем забывать о том, как люди справляются в самых затруднительных ситуациях. Страна также должна обеспечить сбалансированное развитие в разных регионах, чтобы у наших людей были хорошие условия для жизни как в крупных городах, уездных центрах, отдаленных волостях, так и на малых островах».

«Мы непременно учтем, чтобы долгосрочная перспектива финансового планирования повсюду способствовала развитию умной экономики, которая является залогом нашего будущего и успеха. Наш экономический рост был быстрым, и мы должны найти способы сбалансировать бюджет, не пренебрегая при этом достижением целей правительства», - подчеркнул Ратас.

При разработке своей бюджетной стратегии правительство руководствуется пятью приоритетами правительства: ориентированная на семью Эстония, сплоченное общество, основанная на знаниях экономика, эффективное управление, а также свободная и защищенная страна.

Целью фискальной политики является поддержка сбалансированного роста. Это означает, что во времена более быстрого роста посредством бюджетной политики можно избежать перегрева экономики, а во времена экономических трудностей рост может поддерживаться за счет государственных инвестиций. Согласно Закону о государственном бюджете, бюджет правительственного сектора должен быть в среднем структурно сбалансированным.

К сведению

• Целью бюджетной стратегии является планирование деятельности и денег в долгосрочной перспективе, с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и глобальных тенденций.

• Бюджетная стратегия объединяет цели правительства, планы и мероприятия министерств, а также их финансирование на следующие четыре года.

• Бюджетная стратегия составляется каждую весну. Как правило, правительство утверждает ее не позднее конца апреля, а в год очередных выборов в Рийгикогу, то есть и на этот раз, не позднее конца мая.

• Отдельно подготавливается проект государственного бюджета на 2020 год, в котором будут определены конкретные расходы и доходы на следующий год.

• В связи с принятыми в 2017 году поправками к Закону о государственном бюджете, этот год является первым годом, когда стратегия государственного бюджета и проект государственного бюджета составляются одновременно.

• Правительство утверждает проект бюджета на предстоящий год одновременно с бюджетной стратегией, то есть не позднее 31 мая. При необходимости правительство продолжит переговоры по бюджету осенью, исходя из летнего финансового прогноза.

• Рийгикогу обсудит госбюджет на будущий год осенью.