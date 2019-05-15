Эстония - в ТОП-10 стран, выдающих шенгенскую визу в Москве

Москва Фото: Scanpix

На 10-м месте.

По данным визовой статистики ЕС, в 2018 году больше всех шенгена в Москве оформило консульство Испании (477 319 виз), сообщает «Вестник АТОР». 92% виз были многократными. Количество отказов составило 1,3%.

На втором месте по Москве с показателем 454 474 визы – генеральное консульство Италии: здесь доля отказов в визе составляет 1,8%, при этом почти 98% виз являются многократными.

На третьем месте по количеству выданных россиянам шенгенских виз в Москве – французское консульство (366 033 визы, 2,3% отказов). В отличие от испанцев и итальянцев, французские дипломаты не столь щедры на мультивизы: только каждый второй шенген (52% от общего числа виз), оформленный в 2018 году, был многократным. Процент отказов в визе был выше, чем у дипмиссий Испании и Италии (2,3%).

В ТОП-10 по количеству выданных в прошлом году в Москве виз также вошли Греция (346 332), Чехия (207 360), Германия (19 3097), Финляндия (71 375), Латвия (56 621), Венгрия (47 113) и Эстония (39 926).

Меньше всего шенгена москвичам в 2018 году выдали Исландия (1987), Люксембург (2813) и Словакия (7296).

ТОП-5 по отказам в визе в Москве сформировали генконсульства Норвегии (17,85% отказов), Бельгии (3,35% отказов), Германии (3,32%), Нидерландов (2,9%) и Польши (2,5%).

В 2018 году россиянам было выдано 3 631 318 шенгенских виз.