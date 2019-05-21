Письмо из инспекции повысило зарплаты работникам

В прошлом году Трудовая инспекция совместно с Налогово-таможенным департаментом отправили докладную записку 1406 транспортным фирмам, чьи заработные платы были ниже установленного в коллективном договоре минимума - 620 евро. Через полгода заработная плата выросла у половины работников тех транспортных фирм, которые получили записку, передает Трудовая инспекция.

Фото: Рауль Меэ

Генеральный директор Трудовой инспекции Марет Марипуу сказала, что сектор транспортных перевозок один из немногих, где у работников с работодателями заключен коллективный договор. «Коллективный договор предусматривает, чтобы у водителей, которые перевозят грузы внутри страны, минимальная заработная плата была не менее 620 евро. В ходе контроля выяснилось, что около половины предприятий заблуждаются в отношении установленных норм как законом, так и коллективным договором», - сказала Марипуу.