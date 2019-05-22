Зачем нужны интерим-менеджеры?

Такой услугой пользуются в Эстонии Telia, Tallinna Kaubamaja, SEB, Eesti Energia и некоторые госучреждения.

Найми супермена в кризис, а потом выгони Фото: Урмас Кармдрон

На пярнуской конференции по управлению Алар Васемяги, Урмо Вальнер и Эла Велстрем из Interim Agentuur рассказали о том, кто такие интерим-менеджеры, и в чём может быть их ценность для организации.

Интерим-менеджмент - режим управления, при котором высококвалифицированный менеджер приходит в организацию извне, внедряет в неё определённые согласованные изменения и действия и достигает целей в течение чётко обозначенного периода. Такой тип управления используется для различных процессов, будь то ускорение развития компании, или шлифовка процессов в переходный период.

Получается, что нынешний руководитель некомпетентен?

Интерим-менеджер работает над теми проблемами, которые требуют немедленного критического вмешательства. Сюда относятся такие процессы, как реструктуризация компании, перестройка финансовой системы, оптимизация, сокращение людей, оценка и т.д.

Интерим-менеджер занимается тем, что достигает чётких целей в течение ограниченного периода без какого-либо вмешательства со стороны менеджмент компании. Это может быть наилучшим решением, если команда застряла и топчется на месте.

Возникает вопрос: "Получается, что менеджеры, работающие в компании неспособны выполнять свою работу?". Естественно, нет. Им просто может быть трудно увидеть общую картину, находясь внутри. Интерим-менеджер привносит свежий взгляд в компанию.

Иногда в компании задачи, требующие быстрого реагирования, что требует людей с определенными навыками. Но в долгосрочной перспективе компании такой работник может быть не нужен. Для этой цели и подойдёт интерим-менеджер, поскольку он решит определённые задачи за ограниченный срок, и никаких обязательств перед ним после этого не возникнет.

Существуют различные формы привлечения интерим-менеджера в компанию: договор об услугах, агентский договор или срочный договор.