На конкурсе Ajujaht победил индикатор изменения температуры продуктов

Вчера вечером определился победитель крупнейшего в Эстонии конкурса бизнес-идей Ajujaht. Жюри назвало победителем предприятие Timey, производящее химические индикаторы для наблюдения за состоянием продуктов питания.

Команда Timey получила 30 000 евро Фото: Йохан-Пауль Хион

Победившая команда получила в качестве главного приза 30 000 евро а также возможность в сотрудничестве с краудфандинговой платформой Funderbeam и посетить три зарубежных рынка, чтобы встретиться с потенциальными клиентами и инвесторами.

Студенты-химики Таллиннского технического университета химики придумали термочувствительный индикатор, который можно наклеить на коробки с продуктами. Его можно настроить на работу в довольно точном температурном диапазоне, и если температура даже ненадолго отличается от заданного диапазона, индикатор становится красным. Это позволит поставщикам продуктов питания отслеживать, в каком звене цепочки поставок продукт мог испортиться.

Руководитель по инновациям SEB Март Маазик сказал, что члены Timey обращали большое внимание на отзывы. «Они – динамичная команда, которая не только прислушивалась к нашим отзывам и отзывам клиентов, но и реагировала на них. В результате их развитие во время конкурса оказалось значительным», - добавил Маазик.

Второе место в Ajujaht занял производитель клеящихся деревянных панелей Groveneer (15 000 евро), а третье место – настольная игра для слепых ALU (5000 евро).

Лучшим социальным предприятием сезона назвали консультационную услугу Võõras Sõber, созданную для профилактики рабочего стресса и выгорания на работе, которая получила 5000 евро.

Инициатором крупнейшего в Эстонии конкурса бизнес-идей является Целевое учреждение развития предпринимательства (EAS), партнером мероприятия – SEB, а генеральным спонсором Elisa. Кроме того, конкурс поддерживают Funderbeam, Lingvist, адвокатское бюро TRINITI, Центральный союз работодателей Эстонии, город Таллинн, город Тарту, город Пярну, волость Харку, волость Сауэ и Сельскохозяйственная и торговая палата. Проведение Ajujaht финансирует EAS из средств Европейского фонда регионального развития.