Китай и США согласились на постепенное снижение пошлин

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Китай и США согласились на поэтапное снижение пошлин на товары, передает сообщение агентства Bloomberg Интерфакс.

Первый этап учитывает договоренности о поставках американских сельхозтоваров в Китай, установлении правил для предотвращения манипулирования курсами валют, мерах по защите интеллектуальной собственности и открытии рынков КНР для американских компаний, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

По условиям соглашения, КНР увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд.