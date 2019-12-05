Не все то золото, что блестит: топ-менеджеры Эстонии рассказывают о "золотых наручниках"

"Компания - лидер рынка в своей области, в хорошем состоянии, зарабатывает прибыль - почему рабочие отношения закончились? Случилось что-то несправедливое, то, чего не должно было случиться!" - вспоминает бывший глава Lemmikäinen Свен Пертенс. Он признал, что неожиданный уход с должности выбил его из колеи. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Руки многих ТОП-менеджеров, покинувших свою должность, скованы "золотыми наручниками", то есть условиями договора о неконкуренции, который запрещает им какое-то время работать в определенной отрасли. Влиятельные эстонские руководители признают, что такое ограничение может, с одной стороны, оказаться отдыхом мечты, с другой - выбить почву из-под ног.

"Период размышлений. Вы по-прежнему водите служебную машину, вам платят, у вас нет прямых обязанностей, но свобода действий ограничена. Трудно мысленно перейти в режим отдыха, оказавшись в новой и неопределенной ситуации", - рассказал Свен Пертенс. Он покинул строительную компанию Lemminkäinen Eesti в 2016 году, проработав там 23 года.