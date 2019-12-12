Полиция и НТД хотят следить за каждым шагом строителей

Налоговый департамент, Департамент полиции и Трудовая инспекция разработали план, согласно которому предприятия должны регистрировать всех, кто находится на крупных строительных площадках и передавать данные о времени их пребывания на рабочем месте в центральную базу данных.

Cпециалист по разработкам НТД Сийм Тамм Фото: Liis Treimann

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«Никто не знает, кем на самом деле являются строительные фирмы, которые работают на площадке, кто эти строители и с какой нагрузкой они работают», - пояснил специалист по разработкам НТД Сийм Тамм. Именно эту информацию и хотят получить государственные ведомства, чтобы решить проблемы, связанные с налогами, иностранной рабочей силой и безопасностью труда.

Как пишет сегодня Äripäev, согласно плану, генподрядчики будут обязаны заносить в базу данных всех субподрядчиков, а те, в свою очередь - своих субподрядчиков: это должно помочь в борьбе с сокрытием оборота, поскольку компании должны декларировать сделки, сумма которых превышает 1000 евро. При наличии информации обо всех звеньях цепочки будет проще найти компании, которые оборот не декларируют.

Кроме того, по оценке НТД, с 60% работниками, имеющими краткосрочное разрешение на работу, связан повышенный налоговый риск: они либо не попадают в регистр налогообязанных лиц, либо не получают зарплату, предписанную по закону, либо пропадают с радара до того, как закончится их разрешение на деятельность. Кроме того, проблемой является частичная выплата зарплат в конверте.

По словам Тамме, предположительный налоговый ущерб, связанный со сферой строительства, составляет около 20 млн евро в год, из которых 8 млн связаны с зарплатами в конвертах и 12 миллионов - с сокрытием оборота.

Что будет дальше?

Соответствующий законопроект будет готов к весне 2020 года и может вступить в силу с 2021 года. Все заинтересованные стороны могут представить свои комментарии к проекту.

«Электронная проходная должна быть установлена на строительной площадке до начала строительных работ, если расчетная продолжительность работ превышает 30 рабочих дней, а на строительной площадке работает не менее 20 человек или предполагаемая рабочая нагрузка превышает 500 человеко-дней», - сказано в плане. По словам Тамма, это означает, что под контролем будет около половины объема строительства в Эстонии. В прошлом году таких объектов было 700.

Руководитель дорожно-строительной компании TREV-2 и член правления Союза строительных предприятий Эстонии Свен Пертенс сказал, что правление союза обсуждало идею, согласно которой работником можно выдавать карты, которые работодатель будет регистрировать в НТД и которые работники будут в обязательном порядке носить с собой и предъявлять во время проверок.

На многих крупных площадках работникам выдают карты уже сейчас. По мнению руководителя предприятия Ehitustrust Кайдо Сомелара, это проблему не решит, поскольку мелкие площадки проверять не успевают.

Кроме того, подобная идея вызывает вопросы, связанные с защитой данных работников. Инспекция по защите данных свой комментарий сейчас давать отказалась, сославшись на то, что представит свою оценку законопроекта к началу января.