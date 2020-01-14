ЕСПЧ отказался считать «второе дело ЮКОСа» политически мотивированным

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев Фото: Александр Земляченко, Scanpix

При этом право на справедливый суд было нарушено.

Суд по правам человека отказался считать «второе дело ЮКОСа» политически мотивированным, пишет телеканал "Дождь" со ссылкой на решение, опубликованное на сайте суда. Жалобу подавали Михаил Ходорковский и Платон Лебедев.

В своей жалобе они указывали, что обвинения в отмывании денег и хищении нефти были политически мотивированы, и ссылались на нарушение шести статей Европейской конвенции по правам человека, однако суд с ними не согласился.

При этом ЕСПЧ признал, что право Ходорковского и Лебедева на справедливый суд, закрепленное конвенцией, было нарушено.

Компенсацию им не назначили, так как они ее не запрашивали.

ЕСПЧ уже дважды отказывался признавать преследование Ходорковского политическим, соответствующие решения суд вынес в 2011 и 2013 годах.

"СМИ выходят с совершенно неверными заголовками, - написал в твиттере политик и юрист Алексей Навальный. - ЕСПЧ просто не признал нарушение 18 статьи. Это связано с особенностью юридического подхода. Суд редко признаёт 18 в совокупности с другими статьями. Из этого абсолютно точно не следует, что ЕСПЧ не считает дело ЮКОСа политическим. И даже наоборот, совокупность статей, нарушение которых установлено ЕСПЧ, прямо показывает, что суд счёл дело политическим".

"ЕСПЧ по делу ЮКОСа: справедливого суда не было, но #путиннепричем))", - написал в твиттере Михаил Ходорковский.