США внесли в черный список 59 китайских компаний, включая Huawei и SMIC

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Президент США Джо Байден в четверг подписал указ, запрещающий Вашингтону инвестировать в шесть десятков китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США, передает «Интерфакс».

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Среди компаний, попавших в черный список – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co., Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Отмечается, что данный указ "запретит любому человеку из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг".

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

Как сообщает Белый дом, этот указ призван способствовать "дальнейшему реагированию на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР".