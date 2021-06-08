Александра Матвеева • 8 июня 2021 в 12:34
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Татьяна Толстая добилась опровержения неверных утверждений в Postimees
В сентябре 2020 года правление Cinamon в лице Татьяны Толстой подало судебный иск против владельца Apollo и газеты Postimees. Толстая утверждала, что совладелец Apollo Ивар Венделин публично оклеветал ее, а Postimees не проверил информацию перед публикацией. Вчера на портале издания появилось официальное опровержение некоторых цитат Венделина.
Поводом для иска стало интервью совладельца Apollo Ивара Венделина, опубликованное в Postimees 3 сентября.
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