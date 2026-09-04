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airBaltic нашла финансирование на 257 млн евро, но цена высока

Латвийская авиакомпания airBaltic договорилась с инвесторами о привлечении кредита на сумму до 257 млн евро, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для реализации нового бизнес-плана. Процентная ставка составит 25% годовых.
Комментируя процентную ставку, председатель совета airBaltic Андрейс Мартиновс заявил, что это лучшее, на что авиакомпания может рассчитывать сейчас.
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