airBaltic нашла финансирование на 257 млн евро, но цена высока
Латвийская авиакомпания airBaltic договорилась с инвесторами о привлечении кредита на сумму до 257 млн евро, чтобы обеспечить финансирование, необходимое для реализации нового бизнес-плана. Процентная ставка составит 25% годовых.
Авиакомпании airBaltic, контрольный пакет которой принадлежит государству Латвия, требуется финансирование примерно на 500–600 млн евро, однако единственным реальным источником такого капитала может быть латвийское государство, заявил авиационный эксперт Свен Кукемельк.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.