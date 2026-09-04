Назад Делов-то: снаряды пропали, аренду хотят ограничить, президента выбрали В новом выпуске «Делов-то!» обсуждаем запутанный скандал в Министерстве обороны, удивительные правила для арендаторов квартир, а также президента-клерка.

Десятки миллионов европейских денег уходили из Эстонии на закупку боеприпасов. Однако не все поставленные боеприпасы прошли проверку качества, и поэтому Центр оборонных инвестиций вместе с Министерством обороны решили отказаться от контракта. Но деньги, тем не менее, продолжали поступать на счет производителя. Звучит как начало рассказа о какой-то очень большой коррупционной схеме, но пока никто ничего толком не знает, как не знают и о деньгах и снарядах.

А сегодня еще подоспели новости о том, что из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины восемь сейчас считаются проблемными. И, похоже, счет еще не закрыт.

Министр обороны, не дожидаясь ясности в этих вопросах, решил сразу подать в отставку, что, надо признать, добавляет этой истории еще больше пикантности.