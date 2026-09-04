Делов-то: снаряды пропали, аренду хотят ограничить, президента выбрали

В новом выпуске «Делов-то!» обсуждаем запутанный скандал в Министерстве обороны, удивительные правила для арендаторов квартир, а также президента-клерка.
- История со снарядами и десятками миллионов евро привела к отставке министра обороны.
Десятки миллионов европейских денег уходили из Эстонии на закупку боеприпасов. Однако не все поставленные боеприпасы прошли проверку качества, и поэтому Центр оборонных инвестиций вместе с Министерством обороны решили отказаться от контракта. Но деньги, тем не менее, продолжали поступать на счет производителя. Звучит как начало рассказа о какой-то очень большой коррупционной схеме, но пока никто ничего толком не знает, как не знают и о деньгах и снарядах.
А сегодня еще подоспели новости о том, что из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины восемь сейчас считаются проблемными. И, похоже, счет еще не закрыт.
Министр обороны, не дожидаясь ясности в этих вопросах, решил сразу подать в отставку, что, надо признать, добавляет этой истории еще больше пикантности.
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Теперь Партия реформ должна найти нового министра, срок пребывания которого на посту, скорее всего, не превысит и полугода. На фоне этой абсурдной ситуации возникает вопрос: а может, взять и провести досрочные выборы уже сейчас, а не растягивать эту неопределенность до весны?
Старая идея об ограничениях на аренду жилья получила новое продолжение. Союз квартирных товариществ предлагает дать товариществам право большинством голосов запрещать владельцам сдавать свои квартиры в аренду, приводя в пример города и страны, с которыми у нас, в общем-то, общего не так чтобы много.
Тут, конечно, возникает много вопросов. Например, какой резон товариществу вообще давать разрешение на аренду квартир в доме? А не приведет ли это к новым способам «договориться» или банальному взяточничеству? Да и где в принципе проходит граница между правом соседей на спокойную жизнь и правом собственника распоряжаться собственной квартирой?
Юлле Мадизе избрана президентом Эстонии уже в первом туре голосования в Рийгикогу. Для Эстонии это редкий случай. Может, поэтому эти выборы и кажутся такими тусклыми и бесполезными? Или так на самом деле и должны проходить выборы президента, который в Эстонии выполняет роль скорее клерка.
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