Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,68%316,19
  • OMX Riga−0,48%960,13
  • OMX Tallinn1,09%2 169,93
  • OMX Vilnius0,26%1 507,37
  • S&P 500−0,25%7 728,21
  • DOW 30−0,46%53 437,35
  • Nasdaq −0,2%26 531,62
  • FTSE 1000,00%10 831,09
  • Nikkei 2251,26%65 020,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,74
  • OMX Baltic0,68%316,19
  • OMX Riga−0,48%960,13
  • OMX Tallinn1,09%2 169,93
  • OMX Vilnius0,26%1 507,37
  • S&P 500−0,25%7 728,21
  • DOW 30−0,46%53 437,35
  • Nasdaq −0,2%26 531,62
  • FTSE 1000,00%10 831,09
  • Nikkei 2251,26%65 020,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%99,74

Делов-то: снаряды пропали, аренду хотят ограничить, президента выбрали

В новом выпуске «Делов-то!» обсуждаем запутанный скандал в Министерстве обороны, удивительные правила для арендаторов квартир, а также президента-клерка.
История со снарядами и десятками миллионов евро привела к отставке министра обороны.
  • История со снарядами и десятками миллионов евро привела к отставке министра обороны.
Десятки миллионов европейских денег уходили из Эстонии на закупку боеприпасов. Однако не все поставленные боеприпасы прошли проверку качества, и поэтому Центр оборонных инвестиций вместе с Министерством обороны решили отказаться от контракта. Но деньги, тем не менее, продолжали поступать на счет производителя. Звучит как начало рассказа о какой-то очень большой коррупционной схеме, но пока никто ничего толком не знает, как не знают и о деньгах и снарядах.
А сегодня еще подоспели новости о том, что из 28 контрактов на закупку боеприпасов для Украины восемь сейчас считаются проблемными. И, похоже, счет еще не закрыт.
Министр обороны, не дожидаясь ясности в этих вопросах, решил сразу подать в отставку, что, надо признать, добавляет этой истории еще больше пикантности.
Теперь Партия реформ должна найти нового министра, срок пребывания которого на посту, скорее всего, не превысит и полугода. На фоне этой абсурдной ситуации возникает вопрос: а может, взять и провести досрочные выборы уже сейчас, а не растягивать эту неопределенность до весны?
Старая идея об ограничениях на аренду жилья получила новое продолжение. Союз квартирных товариществ предлагает дать товариществам право большинством голосов запрещать владельцам сдавать свои квартиры в аренду, приводя в пример города и страны, с которыми у нас, в общем-то, общего не так чтобы много.
Тут, конечно, возникает много вопросов. Например, какой резон товариществу вообще давать разрешение на аренду квартир в доме? А не приведет ли это к новым способам «договориться» или банальному взяточничеству? Да и где в принципе проходит граница между правом соседей на спокойную жизнь и правом собственника распоряжаться собственной квартирой?
Юлле Мадизе избрана президентом Эстонии уже в первом туре голосования в Рийгикогу. Для Эстонии это редкий случай. Может, поэтому эти выборы и кажутся такими тусклыми и бесполезными? Или так на самом деле и должны проходить выборы президента, который в Эстонии выполняет роль скорее клерка.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Что означает визит директора ЦРУ в Москву?
  • 28.08.26, 16:57
Делов-то: Юрген Лиги высится над болотом, а глава ЦРУ летает над Москвой
Да, Эстония находится на передовой безопасности всей Европы, всего свободного Запада. Эта линия удержится, заявила кандидат Юлле Мадизе в Рийгикогу перед первым туром президентских выборов.
  • 02.09.26, 13:14
Юлле Мадизе в Рийгикогу: вывести маленькую страну в мировые лидеры – амбициозная цель. Я этого вызова не боюсь
Рийгикогу выдвинул единственным кандидатом в президенты Юлле Мадизе, которая и стала президентом Эстонской Республики.
  • 02.09.26, 10:21
Юлле Мадизе избрана президентом Эстонии
Эльконд Либман.
  • 04.09.26, 13:04
«Договорняки» ведут к отчуждению народа от власти
По словам основателя Autoportaal.ee, предпринимателя Андо Раху, главное отличие портала от традиционных площадок объявлений заключается в возможности использовать гибкие решения для финансирования покупки.
  • KM
  • 01.09.26, 10:20
Универсального места для поиска автомобиля больше нет: как меняется автомобильный рынок Эстонии

Горячие новости

  • 31.08.26, 06:00
Кармен Йоллер: в Эстонии есть такие врачи и медсестры, которые, по идее, не должны работать
  • 01.09.26, 07:00
Глава Нарвской больницы: жители Нарвы ничем не хуже тех, кто живет в Ыйсмяэ
  • 02.09.26, 06:00
Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом
  • KM
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Самые читаемые

1
Новости
  • 02.09.26, 11:09
Эстония заплатила авансом 70 млн евро компании, которая до этого не продала ни одного снаряда
2
Новости
  • 01.09.26, 18:48
Начинается крупнейшее в истории Эстонии объединение двух торговых сетей
3
Интервью
  • 31.08.26, 06:00
Кармен Йоллер: в Эстонии есть такие врачи и медсестры, которые, по идее, не должны работать
4
Mнения
  • 01.09.26, 07:00
Глава Нарвской больницы: жители Нарвы ничем не хуже тех, кто живет в Ыйсмяэ
5
Новости
  • 02.09.26, 06:00
Прерванный полет: эстонская авиакомпания объявлена банкротом
6
Новости
  • 03.09.26, 08:12
В Эстонии без лишнего шума могут появиться два новых единорога

Последние новости

Новости
  • 04.09.26, 18:30
Американская биржевая компания покупает латвийскую технологичную фирму за 62 млн евро
Новости
  • 04.09.26, 17:48
Бизнес-партнером индийцев по скандальной сделке со снарядами оказалась загадочная британская компания
Государство подало в суд на обе компании
Mнения
  • 04.09.26, 16:54
Делов-то: снаряды пропали, аренду хотят ограничить, президента выбрали
Новости
  • 04.09.26, 16:07
Служба госбезопасности Латвии провела обыски в магазинах Mnogoknig
Подсказка
  • 04.09.26, 15:35
Отмывание денег по-эстонски: судебное дело, раскрывающее границы обязанностей бухгалтера
Биржа
  • 04.09.26, 15:19
Айн и Харри Ханшмидт приобрели по 300 000 акций Tallink через опционы
Новости
  • 04.09.26, 14:39
Михал предложил Херему пост министра обороны
Новости
  • 04.09.26, 13:50
Omniva выставили на аукцион за 52 млн евро

Сейчас в фокусе

Сооснователь и генеральный директор Starship Ахти Хейнла немногословен, комментируя рыночную стоимость стартапа. «Но со временем мы определенно намерены стать еще более дорогой компанией!»
Новости
  • 03.09.26, 08:12
В Эстонии без лишнего шума могут появиться два новых единорога
Новые правила не охватывают все дистанционные договоры без исключения.
Подсказка
  • 03.09.26, 06:00
Нажми на кнопку – откажись от договора: что меняется в интернет-магазинах?
Профессор практики в Стокгольмской школе экономики в Риге Петер Зашев.
Mнения
  • 03.09.26, 07:00
Эстония как витрина слегка помутнела: четыре диагноза одной экономике
Министр обороны Ханно Певкур уходит в отставку из-за неразберихи с финансами министерства.
Новости
  • 02.09.26, 22:12
Министр обороны Ханно Певкур уходит в отставку
Суд признал Илью Дягелева, генерального директора кредитно-сберегательного общества ERIAL, виновным, и теперь конкурсный управляющий ищет способ получить средства для погашения долгов перед вкладчиками.
Новости
  • 02.09.26, 19:32
Компания, которая опустошила скандально известное КСО ERIAL, тоже на грани банкротства
Команда Vintage Visual сейчас состоит из трех человек: слева – основатель Арно Пеэвер с устройством AGO и практикант Сандер Ягусон с продуктом Fränk, который он спроектировал и создал в виде прототипа в рамках своей выпускной работы. Справа – отвечающий за продажи и маркетинг Йоонас Куррикофф с наградой, которой AGO был отмечен как лучший аналоговый продукт 2025 года в мире фотографии.
Новости
  • 02.09.26, 08:19
Крупные производители оставили на рынке нишу, небольшая эстонская компания взялась ее заполнить
Премьер-министр Кристен Михал пообещал, что общественность получит более полное представление как о состоянии бухгалтерского учета Сил обороны Эстонии, так и о том, на каком этапе находятся договоры по оказанию помощи Украине.
Новости
  • 03.09.26, 13:16
Премьер-министр: мы не знаем, почему предоплаты за боеприпасы продолжали перечислять
Певкур: следует возбудить уголовное дело
Созданный Александером Остервальдером Business Model Canvas — один из самых известных в мире инструментов бизнес-стратегии. 5 ноября идеи Остервальдера можно будет услышать на Telia Digital Hub.
  • KM
Content Marketing
  • 12.08.26, 12:02
Основным докладчиком Telia Digital Hub станет швейцарский создатель инновационных бизнес-моделей Александр Остервальдер

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026