Расследование в отношении Cybercab резко обрушило акции Tesla
Акции Tesla резко упали в пятницу после сообщений о том, что Национальное управление безопасности дорожного движения США проверяет, соответствует ли новая модель Cybercab действующим нормативным требованиям.
Во вторник акции Tesla упали на 3%, потянув вниз акции так называемой «великолепной семерки». Дополнительное давление оказали общее ослабление технологического сектора и опасения инвесторов, что из-за предстоящего выхода SpaceX на биржу гендиректор Илон Маск может уделять Tesla меньше внимания.
Business Model Canvas – один из самых известных в мире инструментов деловой стратегии. Это структура из девяти блоков, используемая и стартапами, и университетами, и крупными корпорациями. Ее разработчик Александр Остервальдер выступит 5 ноября на конференции Telia Digital Hub.