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Расследование в отношении Cybercab резко обрушило акции Tesla

Акции Tesla резко упали в пятницу после сообщений о том, что Национальное управление безопасности дорожного движения США проверяет, соответствует ли новая модель Cybercab действующим нормативным требованиям.
Золотистый Tesla Cybercab прибывает на мероприятие в центре Остина.
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