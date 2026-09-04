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Американская биржевая компания покупает латвийскую технологичную фирму за 62 млн евро

Американская биржевая компания Apogee Enterprises покупает за 62,5 млн евро латвийскую высокотехнологичную компанию Groglass, которая производит нанопокрытия для стеклянных поверхностей с антибликовыми свойствами и защитой от ультрафиолета.
Groglass – ведущая европейская компания в своем сегменте.
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