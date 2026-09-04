Американская биржевая компания покупает латвийскую технологичную фирму за 62 млн евро
Американская биржевая компания Apogee Enterprises покупает за 62,5 млн евро латвийскую высокотехнологичную компанию Groglass, которая производит нанопокрытия для стеклянных поверхностей с антибликовыми свойствами и защитой от ультрафиолета.
Датская компания Nic. Christiansen Group продаёт бизнес по импорту Honda в Финляндии и странах Балтии фирме Raua Kapital, которая в равных долях принадлежит нынешнему руководителю Тыну Вахтелю и Каупо Рауду.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.