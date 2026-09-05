Volkswagen урежет модельный ряд вдвое и сократит тысячи работников

Согласно плану, Volkswagen рассчитывает продавать около 9 млн автомобилей в год и увеличить ежегодную операционную прибыль до 31 млрд евро. В 2027-2031 годах концерн намерен направить 135 млрд евро на инвестиции, исследования и разработки, сообщает Deutsche Welle
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К 2035 году количество моделей марки Volkswagen планируется уменьшить примерно на 50%, а число вариантов комплектации – на 75%.
В концерне рассчитывают, что более узкий модельный ряд позволит увеличить объем выпуска отдельных автомобилей и снизить издержки благодаря унификации деталей и эффекту масштаба.
Какие именно модели исчезнут с рынка, Volkswagen пока не уточняет. Оставшиеся автомобили предполагается адаптировать к особенностям западных и восточных рынков.
Под сокращение попадут около 50 тысяч человек
Volkswagen также планирует сократить около 50 тысяч рабочих мест, включая управленческие позиции. В компании называют этот процесс «адаптацией кадрового потенциала».
При этом концерн признает, что его производственные мощности в Европе сейчас избыточны. После 2030 года Volkswagen не может гарантировать конкурентоспособную загрузку заводов в Эмдене, Цвиккау и Ганновере, а также предприятия Audi в Неккарзульме.
Для этих площадок концерн намерен рассматривать альтернативные варианты использования. О закрытии заводов на данном этапе не объявлено.
Компания также планирует активнее развиваться в Китае, Северной Америке и странах глобального Юга, а также продать или реорганизовать часть активов и недвижимости.
Масштабную реструктуризацию концерн готовит на фоне снижения прибыли. При этом по итогам 2025 года Volkswagen стал крупнейшим продавцом электромобилей в Европе, а в начале 2026 года вернул лидерство на автомобильном рынке Китая.
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