Союз медсестер временно отказался от требований по повышению зарплаты

Иллюстративное фото. Фото: Eiko Kink

Союз медсестер на фоне застопорившихся переговоров с работодателями готов отказаться от выдвинутых ранее требований по повышению зарплаты среднего медицинского персонала при условии, что государство и работодатели дадут письменное обещание решить проблемы медсестер в ближайшие годы, пишет rus.err.ee.

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Союз врачей, Профессиональный союз работников здравоохранения и Профессиональный союз клинических психологов договорились с работодателями уже в конце апреля, однако Союз медсестер не присоединился к заключенному коллективному договору, выдвинув дополнительные требования и по зарплате, и по условиям труда.

"Я очень надеюсь, что ни одна из сторон не начнет забастовку, потому что переговоры шли долго, и подавляющее большинство учреждений присоединилось к коллективному договору", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк, отметив, что уже заключенный коллективный договор увеличит расходы Больничной кассы в следующем году почти на 80 млн евро.

Глава Союза медсестер Аннели Каннус сказала, что медсестры согласны отказаться от своих требований по зарплате, зафиксированных летом прошлого года:

«В период примирительных переговоров мы также представили дополнительную версию соглашения, от которой мы сегодня также готовы отступиться, если все стороны договорятся о следующих шагах, которые будут совместно предприняты с 2022 года. Это значит, что не включенные в сегодняшний коллективный договор темы должны обязательно попасть в следующий коллективный договор».