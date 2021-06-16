Основатели Icefire: продали дело всей жизни – построим новое, еще большее!

Созданную 18 лет назад эстонскую фирму по разработке программного обеспечения Icefire только что приобрела Checkout.com - самая дорогая технологическая компания Европы. По словам соучредителя фирмы Вильве Вене, с момента своего основания Icefire была для команды делом всей жизни.

Соучредители Icefire (слева направо): Юри Кирме, Риво Уйбо, Вильве Вене, Уве Крейсон и Ян Лакспере. Фото: Sandra Palm/Modularbank

Тем не менее, предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом: они уже заняты разработкой следующего, значительно более масштабного проекта в области финансовых технологий.