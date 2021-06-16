Кристель Хярма • dv.ee • 17 июня 2021 в 3:00
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Основатели Icefire: продали дело всей жизни – построим новое, еще большее!
Созданную 18 лет назад эстонскую фирму по разработке программного обеспечения Icefire только что приобрела Checkout.com - самая дорогая технологическая компания Европы. По словам соучредителя фирмы Вильве Вене, с момента своего основания Icefire была для команды делом всей жизни.
Соучредители Icefire (слева направо): Юри Кирме, Риво Уйбо, Вильве Вене, Уве Крейсон и Ян Лакспере. Фото: Sandra Palm/Modularbank
Тем не менее, предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом: они уже заняты разработкой следующего, значительно более масштабного проекта в области финансовых технологий.
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