В Латвии построят 1000 км четырехполосных магистралей
Власти Латвии планируют к 2040 году превратить 1055 километров основных шоссейных дорог страны в четырехполосные автомагистрали, стоимость проекта оценивается примерно 5,2 миллиарда евро, пишет Äripäev.
Как сообщило министерство транспорта Латвии, работы предполагается разделить на три этапа: к 2030 году планируется построить 194,3 километра автомобильных дорог, в 2030–2035 годах - еще 224 километра, и остальные 637,5 км - к 2040 году.
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