Эстонский предприниматель в Болгарии: введению евро предшествовали потребительский бум и «золотая лихорадка»

Влияние введения евро в Болгарии начало проявляться в экономике уже за несколько лет до официального перехода, рассказал Янек Балынски – член правления компании Stroyrent OÜ, занимающейся в стране арендой строительной техники.
- Болгария стала 21-й страной, присоединившейся к еврозоне.
По словам Балынски, перед переходом на евро в экономику поступило большое количество наличных денег, хранившихся у людей дома: «По оценкам, в домах были спрятаны наличные на миллиард или даже на миллиарды евро, которые вернулись в экономику. На эти деньги покупали автомобили, квартиры, стиральные машины и прочее».
Часть средств также ушла в драгоценные металлы. «В каком-то смысле в стране в последние пару лет наблюдалась небольшая золотая лихорадка», – описал он.
По его оценке, введение евро вызвало в обществе сильные эмоции. Люди особенно внимательно следят за изменением цен, поскольку рост цен для многих был ожидаемым, но все равно оказался болезненным.
Балынски отметил, что в ряде случаев цены в евро были оставлены те же, что и ранее в левах. Однако это по сути означает двукратное повышение цен, что еще больше усилило недовольство людей.
В интервью Балынски также рассказал о предпринимательской среде в Болгарии и о том, насколько большую роль в бизнесе по-прежнему играют расчеты наличными.
