  • OMX Baltic0,92%312,73
  • OMX Riga0,14%926,93
  • OMX Tallinn−1%2 060,77
  • OMX Vilnius1,36%1 356,04
  • S&P 5000,19%6 858,47
  • DOW 300,66%48 382,39
  • Nasdaq −0,03%23 235,63
  • FTSE 1000,25%9 975,69
  • Nikkei 2252,97%51 832,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,37
  • 05.01.26, 13:54

Эстонский предприниматель в Болгарии: введению евро предшествовали потребительский бум и «золотая лихорадка»

Влияние введения евро в Болгарии начало проявляться в экономике уже за несколько лет до официального перехода, рассказал Янек Балынски – член правления компании Stroyrent OÜ, занимающейся в стране арендой строительной техники.
Болгария стала 21-й страной, присоединившейся к еврозоне.
  • Болгария стала 21-й страной, присоединившейся к еврозоне.
  • Foto: Reuters/Scanpix
По словам Балынски, перед переходом на евро в экономику поступило большое количество наличных денег, хранившихся у людей дома: «По оценкам, в домах были спрятаны наличные на миллиард или даже на миллиарды евро, которые вернулись в экономику. На эти деньги покупали автомобили, квартиры, стиральные машины и прочее».
Часть средств также ушла в драгоценные металлы. «В каком-то смысле в стране в последние пару лет наблюдалась небольшая золотая лихорадка», – описал он.
По его оценке, введение евро вызвало в обществе сильные эмоции. Люди особенно внимательно следят за изменением цен, поскольку рост цен для многих был ожидаемым, но все равно оказался болезненным.

Статья продолжается после рекламы

Балынски отметил, что в ряде случаев цены в евро были оставлены те же, что и ранее в левах. Однако это по сути означает двукратное повышение цен, что еще больше усилило недовольство людей.
В интервью Балынски также рассказал о предпринимательской среде в Болгарии и о том, насколько большую роль в бизнесе по-прежнему играют расчеты наличными.
Hommikuprogramm
Eesti ettevõtja Bulgaarias: eurole tulekule eelnes tarbimisbuum ja kullapalavik
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

