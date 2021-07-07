Дельта-штамм коронавируса стал доминирующим в Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Интенсивность заболеваемости COVID-19 в Эстонии начала расти, доминирующим стал дельта-штамм, пишет rus.err.ee.

Читайте также

Правительство обяжет прибывающих из третьих стран сдавать COVID-тест на границе

По сравнению с данными за предыдущую неделю количество новых случаев увеличилось на 37,6%, а коэффициент распространения коронавируса R вырос до 1-1,2 (на 25-й неделе он был 0,67).

"Из-за более высокого потенциала распространения дельта-штамма (ранее называвшегося индийским) и празднования Иванова дня уровень заражения коронавирусом немного повысился", - сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Она отметила, что доля положительных проб, указывающих на дельта-штамм, от общего количества положительных тестов увеличилась до 67%.

На прошлой неделе прибавились случаи инфицирования в кругу семьи, на работе и через знакомых.