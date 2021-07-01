Правительство обяжет прибывающих из третьих стран сдавать COVID-тест на границе

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Правительство намерено изменить законодательные акты, чтобы прибывающие из третьих стран лица, которые не прошли полный курс вакцинации или не переболели коронавирусом, были обязаны при пересечении границы делать тест на коронавирус.

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На данный момент при пересечении границы с Эстонией человек не обязан сдавать тест на коронавирус: первый тест необходимо сделать за 72 часа до прибытия в Эстонию, или сразу после прибытия, второй – на шестой день после первого, пишет rus.err.ee.

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, в Эстонии сдача теста происходит на добровольной основе: «И если человек отказывается от теста, то альтернативой являются десять дней самоизоляции. Также мы не можем препятствовать жителям Эстонии возвращаться домой, например, если человек прибывает из страны с высоким риском заражения, то мы не можем отправить его туда обратно».

Правительство сейчас обсуждает варианты, каким образом можно обязать прибывающих в Эстонию сдавать тест на коронавирус в обязательном порядке.