Производитель деревянных домов потерял половину оборота, но доволен прошедшим годом

Руководитель Kodumaja AS Андрус Леппик. Фото: Raul Mee

Производители домов из дерева остались довольны прошедшим годом: среди них были как те, кто увеличил оборот и прибыль, так и те, кто потерял почти половину своего оборота, пишет Äripäev.