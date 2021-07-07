dv.ee • 7 июля 2021 в 8:34
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Деревообрабатывающая Промышленность

Производитель деревянных домов потерял половину оборота, но доволен прошедшим годом

Руководитель Kodumaja AS Андрус Леппик.  Фото: Raul Mee

Производители домов из дерева остались довольны прошедшим годом: среди них были как те, кто увеличил оборот и прибыль, так и те, кто потерял почти половину своего оборота, пишет Äripäev.

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