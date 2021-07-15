dv.ee • 15 июля 2021 в 11:57
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Revolut привлекла почти миллиард долларов, стоимость компании выросла в шесть раз

Иллюстративное фото.  Фото: Scanpix

Международная финансовая платформа Revolut, которая ведет деятельность и в Эстонии, объявила, что в ходе инвестиционного раунда стоимость компании увеличилась до 33 млрд долларов. Эта оценка делает Revolut самым дорогим финтех-стартапом Великобритании. Еще год назад компания оценивалась в 5,5 млрд долларов, пишет Äripäev.

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