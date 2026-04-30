Назад РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС

30.04.26, 17:24 Основатель Von Krahl продал долю в ресторане F-Hoone Основатель театра Von Krahl Пеэтер Ялакас продал свою 20-процентную долю в расположенном в Теллискиви ресторане F-Hoone. Долю Ялакаса приобрел Прийт Юурманн, прежде владевший 10 процентами, — теперь ему принадлежит 30% ресторана.

Круг владельцев ресторана F-Hoone меняется, однако работу заведения обещают сохранить в прежнем виде.

Foto: Andres Haabu

«Есть другие мысли и новые идеи, которые хочется воплотить. У меня сейчас нет времени вкладываться туда, и я вообще больше человек старта», — объяснил Пеэтер Ялакас мотивы продажи — «Театром я действительно занимаюсь долго, но во всем остальном я скорее веду себя как стартапер».