Основатель Von Krahl продал долю в ресторане F-Hoone
Основатель театра Von Krahl Пеэтер Ялакас продал свою 20-процентную долю в расположенном в Теллискиви ресторане F-Hoone. Долю Ялакаса приобрел Прийт Юурманн, прежде владевший 10 процентами, — теперь ему принадлежит 30% ресторана.
Круг владельцев ресторана F-Hoone меняется, однако работу заведения обещают сохранить в прежнем виде.
Foto: Andres Haabu
«Есть другие мысли и новые идеи, которые хочется воплотить. У меня сейчас нет времени вкладываться туда, и я вообще больше человек старта», — объяснил Пеэтер Ялакас мотивы продажи — «Театром я действительно занимаюсь долго, но во всем остальном я скорее веду себя как стартапер».
