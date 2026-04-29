Эстонцы в Дубае: рынок недвижимости остывает, но обычная жизнь с переполненными ресторанами вернулась
Война с Ираном прежде всего затормозила в Дубае продажи новых девелоперских проектов, опасающиеся войны эстонцы берут время подумать перед сделками. В то же время на улицах вновь можно наблюдать картину, которая была до войны.
За последние два месяца число сделок с недвижимостью в Дубае сократилось примерно на пятую часть, а объем инвестиций – почти на треть.
Foto: AP/Scanpix
«Если это та война, которую показывают СМИ, то при такой войне можно было бы жить», – сказал руководитель Skover Kinnisvara Сандерс Скорик, продавший в Дубае около 90 объектов стоимостью от 150 000 до 2 миллионов евро. Он и сейчас постоянно живет в Дубае с семьей и владеет там недвижимостью.
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
Эстонские организаторы путешествий в ожидании: от того, как долго продлится новая война на Ближнем Востоке, зависят многие планы на туристический сезон, в том числе поездки по не затронутым атаками направлениям. В случае затяжного конфликта пострадать могут и доходы стран Балтии от туризма, прежде всего это касается Латвии и Литвы.
Ближний Восток – популярное направление среди эстонских туристов. Поскольку бронирование поездок в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона приостановлено, к ближайшим праздникам придется искать новые варианты отдыха.
Любой конфликт рано или поздно заканчивается, и именно те компании, которые не испугались работать на Ближнем Востоке сегодня, завтра окажутся в наиболее выгодном положении, пишет предприниматель, глава ласнамяэского отделения и член совета партии «Правые» Николай Дегтяренко.
