«Такого скверного года еще не было»: сезон клубники заканчивается

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

”Такого скверного года в производстве клубники еще не было. В прошлом году было плохо, в этом еще хуже!" - говорит Андрус Хорн, руководитель находящегося в Валгамаа производства клубники Helme.

По словам Хорна, из-за жары первая партия клубники была готова на неделю раньше – к Иванову дню. Работники из Украины еще не успели прилететь в Эстонию, и клубнику было некому собирать - в итоге тонны ягод остались на поле и испортились, пишет Rus.Delfi.

Так как урожай ранних, средних и поздних сортов созрел одновременно, было невозможно найти за сутки сотни работников, да и продать товар тоже: цены на клубнику снизились, а некоторые фермеры, которые столкнулись с избытком ягод, относили их на завод для сублимационной сушки по 50 центов за килограмм.

Хорн с сожалением признает, что на этой неделе сезон клубники закончится: обычно сезон продлевают высаженные весной саженцы клубники фриго, но из-за жары в этом году они дали мелкие ягоды, и урожая не будет.