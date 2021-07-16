Камеры контроля скорости зафиксировали более 100 тысяч нарушений за полгода
За первые шесть месяцев текущего года мобильные камеры контроля скорости зафиксировали почти столько же нарушений, сколько за весь прошлый год, пишет rus.err.ee.
С января по июнь мобильные камеры выявили 107 653 случая нарушения скоростного режима, за которые было выписано штрафов на 2,1 млн евро, а за весь прошлый год было зафиксировано 114 252 нарушения.
Со стационарными камерами ситуация обратная: за первые полгода они зафиксировали 33 950 нарушений, а за весь прошлый год - 87 496.
В полиции отметили, что такая большая разница в результатах работы мобильных камер объясняется тем, что в прошлом году интенсивность движения снизилась из-за чрезвычайного положения. Кроме того, полиция выделила дополнительные ресурсы, чтобы активнее использовать мобильные камеры: они каждый раз устанавливаются в новом месте и более эффективно фиксируют нарушения, чем стационарные камеры, к которым ездящие по одним и тем же маршрутам водители быстро привыкают.