Камеры контроля скорости зафиксировали более 100 тысяч нарушений за полгода

Стационарная камера контроля скорости. Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

За первые шесть месяцев текущего года мобильные камеры контроля скорости зафиксировали почти столько же нарушений, сколько за весь прошлый год, пишет rus.err.ee.

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С января по июнь мобильные камеры выявили 107 653 случая нарушения скоростного режима, за которые было выписано штрафов на 2,1 млн евро, а за весь прошлый год было зафиксировано 114 252 нарушения.

Со стационарными камерами ситуация обратная: за первые полгода они зафиксировали 33 950 нарушений, а за весь прошлый год - 87 496.

В полиции отметили, что такая большая разница в результатах работы мобильных камер объясняется тем, что в прошлом году интенсивность движения снизилась из-за чрезвычайного положения. Кроме того, полиция выделила дополнительные ресурсы, чтобы активнее использовать мобильные камеры: они каждый раз устанавливаются в новом месте и более эффективно фиксируют нарушения, чем стационарные камеры, к которым ездящие по одним и тем же маршрутам водители быстро привыкают.