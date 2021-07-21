Жилищные кредиты: Банк Эстонии призывает Swedbank и SEB к осторожности

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Банк Эстонии оставил в силе требование о том, что Swedbank и SEB Pank должны в целях покрытия рисков кредитования жилья учитывать требования к капиталу на уровне не менее 15% к портфелю жилищных кредитов, пишет Äripäev.

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По оценке Банка Эстонии, требование, действующее с осени 2019 года, остается актуальным, поскольку кредитов на жилье выдано в этом году намного больше, чем ранее, а поэтому системный риск в этой сфере не уменьшился. Цель центробанка состоит в том, чтобы обеспечить наличие у коммерческих банков капитала, достаточного для покрытия связанных с кредитованием жилья рисков.

Центробанк отметил, что ущерб, связанный с кредитованием жилья, был в последние годы очень маленьким. В результате крупные банки стали недооценивать важность достаточности капитала для покрытия рисков. Иными словами, еще больше снизились весовые коэфициенты, отражающие рискованность ссуд.

В будущем же, по оценке Банка Эстонии, не исключено изменение экономической ситуации, которая может стать значительно хуже. В таком случае людям станет труднее погашать кредиты, и цены на недвижимость могут резко упасть. "Сочетание подобных негативных обстоятельств окажет существенное влияние на кредитные убытки банков, увеличив их", - предупреждает центробанк.

Нижний предел "подушки безопасности" затрагивает сейчас в Эстонии два банка, Swedbank и SEB Pank, которые используют для оценки рискованных активов внутренние модели, где на оценку влияет прежний объем кредитных убытков. Требование центробанка не касается других коммерческих банков, поскольку они используют более простые стандарты.

Банк Эстонии, учитывая уроки прошлого финансового кризиса, установил три основных требования к предоставлению кредита на жилье, призванных защитить как заемщиков, так и банки от принятия на себя чересчур больших рисков: сумма кредита может быть до 85% от стоимости недвижимости, служащей залогом, все ежемесячные платежи заемщика по кредитам и лизингам могут в сумме составлять до 50% его нетто-дохода, кредит на жилье можно получить на 30 лет.