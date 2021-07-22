Министерство финансов планирует повысить прозрачность госбюджета

Замещающая министра финансов министр юстиции Марис Лаури. Фото: Raul Mee

Министерство финансов направило на межведомственное согласование законопроект, который, по утверждению министерства, значительно детализирует государственный бюджет и изменит порядок его составления: если сейчас длительные переговоры по бюджету проводятся дважды в год, то в дальнейшем все детальные решения о государственных доходах и расходах будут приниматься только осенью, пишет rus.err.ee.

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По утверждению минфина, детализация проекта госбюджета при его утверждении повысится на две ступени, а количество строк в бюджете увеличится в семь раз. Если в настоящее время в госбюджете отражаются 38 программ, то в дальнейшем в документе будет также приводиться их разбивка на различные финансируемые действия по 250 подпрограммам.

Планируемые изменения повысят не только прозрачность главного финансового документа страны, согласовываемого на коалиционных переговорах и составляемого правительством, но и способность парламента влиять на содержание бюджета, поскольку в дальнейшем Рийгикогу начнет утверждать бюджет на уровне действий в рамках различных программ, т.е. на более детальном уровне.

Направленный на межведомственное согласование законопроект предусматривает также отказ от двухэтапной системы составления госбюджета, которая отнимает много времени и означает двойную работу.