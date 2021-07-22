Строительство маслозавода Enefit возобновится в ближайшие дни

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Enefit Power, дочерняя фирма госкомпании Eesti Energia, в ближайшие дни возобновит строительство нового завода по производству сланцевого масла, которое было приостановлено в рамках первичной правовой защиты по иску природоохранной организации, на прошлой неделе проигравшей дело в суде, пишет rus.err.ee.

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Член правления Eesti Energia Райне Пайо сообщил в среду ERR, что поскольку первичная правовая защита снята и разрешение на строительство действительно, то реальная стройка начнется в ближайшие дни.

"Решение окружного суда еще раз подтвердило, что экологическое воздействие от строительства завода было заранее оценено с достаточной тщательностью, и мы можем продолжать реализацию проекта, который принесет эстонской экономике существенный экспортный доход", - сказал Пайо.

Тартуский окружной суд по ходатайству Enefit Power в прошлую пятницу снял первичную правовую защиту, на основании которой было приостановлено строительство нового маслозавода в Ида-Вирумаа. Действие разрешения на строительство было ранее приостановлено по ходатайству природоохранной некоммерческой организации Loodusvõlu, ссылавшейся на то, что строительство негативно повлияет на расположенные поблизости природные территории, включенные в сеть Natura 2000.